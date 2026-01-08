Slušaj vest

Ukoliko korisnici žele da u tom dodatnom roku prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da aplikaciju prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu.

Građani stanje brojila mogu da prijave i besplatnim pozivom Kontakt centra na 0800 360 300, putem internet stranice elektrodistribucija.rs, kao i mejlom.

Gotovo 600.000 korisnika već samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj njih koristi mobilnu aplikaciju ED Srbije.

Iz EDS-a savetuju korisnike da pre slanja prijave provere da li su tačno uneli svih 12 cifara šifre mernog mesta, koja se nalazi u gornjem levom uglu računa za električnu energiju, kao i da fotografišu celo brojilo, a ne samo deo brojčanika ili displeja.

Detaljna uputstva dostupna su u aplikaciji i na sajtu Elektrodistribucije Srbije.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizSneg okovao Srbiju, kakva je situacija sa strujom? Oglasili se iz EMS-a, ovo su najnovije informacije
EPS (9).jpeg
SrbijaKVAROVE NA TERENU OTKLANJA 110 EKIPA: U lozničkom kraju struja najveći problem
LOZNICA - Čisti se i tokom noći.JPG
SrbijaVANREDNA SITUACIJA I U MALOM ZVORNIKU: Zbog problema sa električnom energijom
MALI ZVORNIK - Mali Zvornik.JPG
InfoBizUčite od Nemaca: Šta svako domaćinstvo mora da ima u slučaju nestanka električne energije
x03 EPA Ernesto Mastrascusa.jpg