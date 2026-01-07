Slušaj vest

Iz EMS navode da su kao društveno odgovorna kompanija ipak uputili više svojih ekipa, vozila i radnih mašina na teren kako bi pomogli kolegama iz Elektrodistribucije Srbije (EDS) u stabilizaciji distributivne mreže u uslovima vanrednih vremenskih okolnosti.

- Ekipe EMS-a i naše ćerke firme Elektroistok izgradnja kao i naši podizvođači angažovane su na teritoriji Loznice, Krupnja, Zvornika, zatim Osečine, Stapara, Brankovine - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su, nakon 72 sata, ekipe Elektromreže uspele da se probiju do priključno razvodnog postrojenja Crni Vrh, gde su radnici EMS-a bili zavejani i gde su vremenski uslovi ekstremni, kako bi obavili primopredaju smene.

Elektromreža Srbije i narednih dana ostaje na terenu u aktivnoj pripravnosti i radu na nadgledanju, očuvanju i održavanju prenosnog sistema, a sva njena raspoloživa sredstva su na raspolaganju i kolegama iz Elektrodistribucije Srbije, ističe se u saopštenju.