Dok je u nekim drugim evropskim zemljama sasvim normalno da se za svadbeni poklon kupi vaza ili ram za slike, u Hrvatskoj takva praksa gotovo da ne postoji. Svaki Hrvat zna da se na svadbu ne ide bez koverte – i to ne bilo kakve. U njoj mora biti bar onoliko koliko je potrebno da se "pokrije stolica“, a zatim se iznos, u zavisnosti od bliskosti s mladencima, dodatno povećava. Ako vas zove rodbina, suma se neretko penje i nekoliko puta više.

Koliko staviti u kovertu kada se šefica udaje?

Ali šta kada vas na venčanje pozove – šefica? Upravo s tom dilemom suočila se mlada žena koja je savet potražila na Redditu. U objavi je pitala koliko je primereno staviti u kovertu ako na svadbu dolazi sama, bez pratnje:

"Šefica s posla se udaje, pozvala nas je sve na svadbu. Šta mislite koliko da joj dam u koverti, s tim da dolazim sama, bez pratnje?“

"Onaj deo koji ti daje za topli obrok“, „Otkaz“, „10 odsto plate“, „Zavisi. Ide li povišica posle svadbe“, "Nemoj ni da ideš“, "100 evra i to je to. Ako ti je plata preko 3.000 evra, onda možeš i 150 evra“, „150 evra maksimalno. Može i 100“, bili su neki od odgovora. Sudeći po komentarima, malo ko bi za poklon dao više od 150 evra, osim ako je reč o veoma bliskim prijateljima ili porodici.

Trošak stolice

"Ako govorimo o Zagrebu, trošak same stolice je oko 110 evra, a sa svim ostalim, kada se sabere, mladence to izađe oko 170 evra po osobi za, recimo, 160 do 200 ljudi.“

"Ako je manji grad ili mesto, 100 evra je takođe u redu. Uostalom, ti najbolje znaš kakav odnos imate – ide li se reda radi ili zaista postoji obostrani osećaj bliskosti.“

"Realna procena. Teško je na ovom subreddit-u videti realan odgovor. Ljudi pišu: daš koliko hoćeš, ja ne bih ništa dala, ja nosim cveće, ja sam svojoj dala hemijsku olovku.“

"To su oni koji prave venčanja od 20–25 hiljada evra, a nemaju 200 evra na svom računu, pa očekuju da im gosti pokriju troškove i da još zarade na svadbi.“

Za kumstvo 1.000 evra

"150 evra je da se pokrije dobar deo troška, ostatak nadoknadi bliža porodica pa se mladenci ‘zatvore’, ali ako baš svi daju po 150 evra, mogu biti u minusu nekoliko hiljada i to je ta matematika.“

"Iznos koji ću dati zavisi od toga koliko smo bliski, a ne od toga koju si salu izabrao i da li si uzeo najskupljeg fotografa ili će te slikati rođak.“

"U poslednje dve godine na venčanjima nas dvoje dajemo 200 evra ako nismo preterano bliski (ne viđamo se svake nedelje na kafi i čujemo se povremeno), a 400 evra ako smo baš dobri. Za kumstvo smo davali 1.000 evra.“

"Možda maksimalno 100 evra. Ali ja bih u toj situaciji pronašla neki ručni rad ili nešto slično s posvetom da ima uspomenu i cveće. Novac ne bih davala, već neki simboličan poklon, da ne dođem praznih ruku.“