Kuće koje koštaju koliko i dobro očuvan, polovan skuter. U Japanu ovo nije urbana legenda, već stvarnost povezana sa demografskom krizom i napuštanjem sela.

U desetinama malih gradova i sela postoje kuće koje stoje prazne godinama, često bez naslednika ili sa vlasnicima koji su se preselili u velika urbana centra. Rezultat je očigledno... neobično tržište: kuće od nule do samo nekoliko hiljada evra, spremne da ponovo dobiju život.

Zašto se prodaju tako jeftino

U Japanu se ove kuće nazivaju akiya, odnosno napuštene kuće. Starenje populacije i migracija mladih ka Tokiju i Osaki ostavljaju čitave oblasti bez stanovnika. Lokalna vlast, da ne bi sela potpuno opustela, pokušava da privuče nove ljude drastičnim sniženjem cena ili čak besplatnim davanjem kuća, pod uslovom da ih neko naseli i održava.

Najimpresivnije je što strani državljanin može da kupi nekretninu bez posebnih ograničenja. Nije potrebna japanska državljanstvo niti stalna rezidencija, što ovu ideju čini izuzetno primamljivom za one koji razmišljaju o radikalnoj promeni života. Samostalne kuće sa dvorištem, više prostorija i tradicionalnom arhitekturom prodaju se po cenama nižim od nekoliko meseci zakupa u evropskoj prestonici.

Kupovina ne garantuje boravišnu dozvolu

Međutim, slika nije tako jednostavna. Kupovina kuće ne garantuje boravišnu dozvolu u zemlji, a banke retko finansiraju ovakve kupovine, pa iznos mora biti plaćen u celosti. Osim toga, mnoge kuće zahtevaju značajne popravke, što može znatno povećati ukupne troškove. I naravno, život u japanskoj provinciji znači udaljenost od poslova, usluga i ritma velikih gradova.

Tako kuće od nekoliko hiljada evra nisu samo jeftina investicija, već životni izbor. Pokušaj da se prilagodiš potpuno drugačijem načinu svakodnevnice. Za neke je to prilika, za druge lepa fantazija koja se teško ostvaruje.

Ipak, negde u mirnom japanskom selu postoji kuća koja čeka da ponovo upali svetla. Sama ta misao, za mnoge, čini da cena izgleda gotovo nebitno.