Posebno u julu i avgustu, vreme čekanja moglo bi da bude i do četiri sata, upozorili su Međunarodni savet aerodroma ACI, Udruženje evropskih aviokompanija A4E i Međunarodna asocijacija aviokompanija u zajedničkom pismu upućenom evropskom komesaru za unutrašnje poslove Markusu Bruneru.

Šef minhenskog arodroma i predsednik ACI Jost Lamers izjavio je za Handelsblat da se posledice novog sistema ulaska u EU već osećaju i da su pojedine zemlje prijavile probleme "zbog dugog čekanja" na aerodromima i "IT problema".

- To je veoma ambiciozan projekat, a još smo u mesecima sa niskim intenzitetom putovanja. Leto je tek pred nama", rekao je Lamers.

Sistem ulaska/izlaska u zonu Šengena EES pokrenut je u oktobru prošle godine i zatim je sukcesivno uveden u svim članicama EU. EES treba automatski bometrijski da registruje sve osobe koje ulaze u EU iz trećih zemalja. ; Na aerodromima sistem funkcioniše tako što putnik koji ulazi u EU dođe do automata, takozvanog kioska, ubaci svoj biometrijski pasoš, a zatim ga automat slika i uzme otiske prstiju koje uporedi sa podacima na pasošu. Sistem u svim članicama EU treba da bude u potpunosti operativan do aprila, piše Handelsblat.

Međutim, pojedine zemlje kasne, a razlog su kako tehnički problemi, tako i manjak ljudskog osoblja, napisala su u pismu udruženja ACI, A4E i IATA.

Nedostatak službenika

U slučaju da automatska kontrola zakaže, putnik mora da čeka na klasičnu kontrolu pasoša, a zbog nedostatka službenika opet se stvaraju dugački redovi, piše Handelsblat. Problem je, prema pisanju dnevnika, i nedovljna primena aplikacije "putujmo u Evropu", evropske agencije za nadzor granica Fronteks.

Mobilna aplikacija putnicima iz trećih zemalja omogućava da već unapred obave dobar deo biometrijske kontrole pasoša i skrate vreme prelaska granice, ali tu aplikaciju u ovom trenutku na svojim granicama primenjuje samo Švedska, piše Handelsblat.

Navodeći da je bolje obezbeđenje granica potpuno opravdan cilj, Lamers je rekao da uvođenje sistema EES mora da ide brže i uz bolje korišćenje svih potencijala digitalzacije. On je ocenio da bi EU novi sistem do kraja oktobra mogla da primenjuje fleksibilnije, tako što bi u određenim udarnim terminima odustala od potpunog očitavanja biometrijskih podataka putnika.

