Slušaj vest

Puna primena novog Sistema ulaska/izlaska (EES) u Evropsku uniju planirana je za 10. april 2026. godine. Ipak, državljani trećih zemalja koji ovog leta ulaze u Šengen zonu i dalje mogu prolaziti kroz manualno pečatiranje pasoša.

Razlog je što je Evropska komisija dozvolila državama članicama "određene fleksibilnosti" koje će pomoći da se smanje gužve u periodima pojačanog saobraćaja, potvrdio je portparol u petak.

Nove granične kontrole pokrenute su u oktobru 2025. i postepeno se primenjuju na aerodromima i lukama u okviru EU.

Širenje biometrijske tehnologije već je naišlo na početne probleme, što je izazvalo značajna kašnjenja za avionske putnike.

Organizacije za vazdušni saobraćaj upozoravaju da vremena čekanja ovog leta mogu biti znatno duža zbog primene EES-a.

Oni pozivaju na hitne mere za rešavanje problema "hroničnog nedostatka osoblja na granici" i "nerazrešenih tehnoloških problema".

Aerodrom u Lisabonu suspendovao EES zbog prekomernih kašnjenja

Na aerodromima gde je EES u funkciji, putnici iz zemalja koje ne zahtevaju vizu, poput Velike Britanije, SAD i drugih zemalja van EU, moraju da registruju svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.

Prvobitno je prag za registraciju dolazaka iz trećih zemalja bio samo 10 odsto. Od 9. januara, taj prag je povećan na 35 odsto, dok je sistem uveden na desetine dodatnih aerodroma i luka.

Foto: Shutterstock

Nove granične provere već izazivaju probleme putnicima, koji prijavljuju duge redove dok se prvi put snalaze u procedurama obrade. U nekim slučajevima, kašnjenja su dovela do propuštanja letova.

Izveštaj objavljen krajem prošle godine od strane Airport Council International (ACI) Europe pokazao je da je postepena primena biometrijskog sistema povećala vreme obrade na granici do 70 odsto, sa čekanjem i do tri sata u periodima pojačanog saobraćaja.

U decembru je Aerodrom u Lisabonu bio primoran da suspenduje EES na tri meseca nakon što su "ozbiljne nepravilnosti" na graničnoj kontroli dovele do prekomernih vremena čekanja, koja su prema izveštajima dostizala čak sedam sati.

Da li će EES izazvati haos u letnjem saobraćaju?

Od 10. aprila 2026, države članice biće obavezne da implementiraju EES tehnologiju na svim graničnim prelazima i da registruju sve državljane trećih zemalja koji ulaze u zemlju.

Međutim, nakon tog datuma, države članice i dalje će moći delimično da suspenduju rad EES sistema tamo gde je to potrebno, tokom dodatnog perioda od 90 dana, sa mogućim produženjem od 60 dana kako bi se pokrio letnji period pojačanog saobraćaja.

- Uvođenje sistema ovih razmera je složen zadatak. Produženjem fleksibilnosti tokom letnjeg perioda dajemo državama članicama neophodne alate da upravljaju potencijalnim problemima i, što je najvažnije, izbegnu haos u letnjem saobraćaju - rekao je portparol Evropske komisije Markus Lamert na konferenciji za medije 30. januara.

Foto: Shutterstock/Skorzewiak

Ova odluka znači da države članice imaju veću fleksibilnost u upravljanju prelaskom na prikupljanje biometrijskih podataka, u zavisnosti od toga kako se njihovi saobraćajni čvorovi nose sa novim sistemom.

Za putnike to znači da ćete u narednim mesecima na granicama možda i dalje dobijati ručni pečat u pasošu.

Avio-kompanije upozoravaju na redove od "pet do šest sati" ovog leta

Ova odluka usledila je nakon kritika ACI Europe zbog "značajne nelagodnosti ... koja se nanosi putnicima".

U decembru je generalni direktor ACI Europe Olivije Jankovec upozorio da će širenje sistema "neizbežno dovesti do mnogo ozbiljnijih zagušenja i sistemskih poremećaja za aerodrome i avio-kompanije".

On je upozorio da bi to moglo dovesti do "ozbiljnih bezbednosnih rizika".

Jankovec je nedavno rekao za BBC da će mogućnost pauziranja EES-a ovog leta biti od ključnog značaja ukoliko "situacija na graničnoj kontroli postane neodrživa".

Bez te fleksibilnosti, i ukoliko se problemi povezani sa tehnologijom i brojem graničnih policajaca ne poboljšaju, upozorio je da bi moglo doći do kašnjenja od pet do šest sati.

U sredu su evropske avio-organizacije pozvale da se hitno reše "kritični problemi" koji su odgovorni za postojeća kašnjenja.

- Ukoliko se hitno ne preduzmu mere kako bi se obezbedila dovoljna fleksibilnost, ozbiljni poremećaji tokom vrhunca letnje sezone su realna mogućnost, pri čemu bi redovi mogli da dostignu četiri sata ili više - navodi se u zajedničkom pismu ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA).

Oni ističu da su potrebne hitne mere kako bi se rešili "hronični nedostatak osoblja na graničnoj kontroli" i "nerazrešeni tehnološki problemi".

Udruženja su zatražila potvrdu od Evropske komisije da li će zemlje Šengena moći delimično ili u potpunosti da suspenduju EES do oktobra.

U januaru je turističko udruženje ABTA pozvalo granične službe EU da u većoj meri koriste vanredne mere kako bi olakšale uvođenje sistema.