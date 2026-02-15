Slušaj vest

Od 1. februara stupilo je na snagu povećanje cena dopunskog zdravstvenog osiguranja, što je mnogim osiguranicima, posebno penzionerima, izazvalo finansijske probleme.

Poskupljenje je pokrenulo niz pitanja o postupku, obavezama osiguranika i raspoloživim opcijama, posebno za one čije se dopunsko osiguranje direktno naplaćuje iz penzije.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odgovara kako penzioneri mogu ostvariti svoje pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.

Koji penzioneri imaju pravo da podnesu zahtev?

U skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju se u državnom budžetu za sledeća osigurana lica:

osigurana lica sa invaliditetom koja imaju 100% oštećenje tela, odnosno fizičko oštećenje prema posebnim propisima,

lica za koja je utvrđeno više vrsta oštećenja,

lica sa fizičkim ili mentalnim oštećenjem ili mentalnom bolešću zbog koje ne mogu samostalno obavljati aktivnosti prilagođene uzrastu u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti. Zahtev se mora podneti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Pored toga, besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje dostupno je osiguranim licima koja daju delove ljudskog tela u svrhu lečenja, osiguranim licima koja su dobrovoljni davaoci krvi sa više od 35 davanja (muškarci) ili više od 25 davanja (žene); osiguranim licima koja su redovni učenici i studenti stariji od 18 godina, i osiguranim licima čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, izražen po članu porodice, ne prelazi 458,08 evra mesečno, a za osigurana lica – samce, ako njihov cenzus prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 573,50 evra.

"Osigurana lica koja su penzioneri mogu imati polisu dopunskog zdravstvenog osiguranja kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na teret državnog budžeta ako ispunjavaju bilo koji od uslova navedenih u prethodnom odgovoru, stoga to ne znači da se pravo na polisu DZO kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na teret državnog budžeta automatski ostvaruje kada lice ode u penziju. Osigurana lica treba da se obrate Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnošenjem zahteva kako bi ostvarila pravo na isplatu premije iz državnog budžeta“, objašnjavaju iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Za osigurana lica za koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima sve potrebne podatke, kao što su podaci o prihodima na osnovu razmene podataka sa Poreskom upravom, navedeno pravo će se utvrditi po službenoj dužnosti. Ako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne može utvrditi pravo po službenoj dužnosti, ili nema potrebne podatke, kažu iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osigurana lica koja smatraju da bi i dalje mogla da ostvare pravo u skladu sa zakonskim propisima, svoj status dokazuju potvrdom nadležnog organa.

Besplatno osiguranje ima 221.455 penzionera

"Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje redovno svake godine 'revidira' polise na teret sredstava državnog budžeta, koje se, ako nema promena u ostvarenim pravima osiguranika, automatski obnavljaju za sledeći period osiguranja, pa u tom slučaju osiguranici ne moraju ponovo da podnose zahtev. U slučaju da osiguranik više ne ostvaruje pravo ili ne ispunjava uslove za plaćanje premije iz državnog budžeta, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje šalje obaveštenje na njihovu kućnu adresu“, objašnjavaju naši sagovornici.

Radi zaštite najranjivijih grupa osiguranika, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju propisuje da osiguranici ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog budžeta na osnovu cenzusa prihoda na način da se svake godine vrši „indeksacija“, odnosno cenzus prihoda se povećava ili prilagođava promenama prosečnog indeksa potrošačkih cena i promenama prosečne bruto plate, tako da ako se prihod osiguranika poveća tokom godine, ne gubi pravo na „besplatnu“ polisu.

„Nakon utvrđivanja cenzusa prihoda na osnovu „indeksacije“ sprovedene na kraju svake godine, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje o tome obaveštava osigurana lica putem saopštenja za javnost i zvanične veb stranice. Trenutno 221.455 penzionera koristi polisu dopunskog zdravstvenog osiguranja koju finansira državni budžet“, zaključio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.