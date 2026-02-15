Voće u Srbiji poskupelo za gotovo 70 odsto: Evo šta je sa cenama ostalih proizvoda
Republički zavod za statistiku (RZS) navodi i da je voće lane poskupelo za 68,2 odsto u odnosu na 2024. godinu. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda najveći uticaj na rast cena u decembru je zabeležen u grupama žita, 7,2 odsto i stoka i živina, pet odsto.
Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u decembru 2025. godine, u odnosu na novembar iste godine, u proseku su smanjene za 2,2 odsto a tome su najviše doprineli pad cena u grupama stoka i živina za 2,7 odsto i žita za 2,3 odsto.
Cene ovih proizvoda tokom cele prošle godine bile su u proseku veće za 10,7 odsto u odnosu 2024. godine, za šta su najzaslužnije cene žita koje je poskupelo za 12,3 odsto i voća gde je zabeleženo poskupljenje od čak 68,2 odsto.
Kurir Biznis/Kamatica
Voće u Srbiji poskupelo za gotovo 70 odsto