Pesticidi su hemikalije koje se koriste za zaštitu biljaka od insekata, gljivica i korova, ali njihovo nakupljanje u hrani može biti štetno po zdravlje

Republički zavod za statistiku (RZS) navodi i da je voće lane poskupelo za 68,2 odsto u odnosu na 2024. godinu. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda najveći uticaj na rast cena u decembru je zabeležen u grupama žita, 7,2 odsto i stoka i živina, pet odsto.

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u decembru 2025. godine, u odnosu na novembar iste godine, u proseku su smanjene za 2,2 odsto a tome su najviše doprineli pad cena u grupama stoka i živina za 2,7 odsto i žita za 2,3 odsto.

Cene ovih proizvoda tokom cele prošle godine bile su u proseku veće za 10,7 odsto u odnosu 2024. godine, za šta su najzaslužnije cene žita koje je poskupelo za 12,3 odsto i voća gde je zabeleženo poskupljenje od čak 68,2 odsto.

