Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu su, povećane za 13,4 odsto, u odnosu na jun prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku.
Novčanik
CENE HRANE U SRBIJI DA SE PREKRSTIŠ! Na rast najviše uticalo voće i žitarice - na udaru i morski plodovi
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, na rast cena najviše su uticale cene žita, 3,9 odsto i voća, 81,4 odsto.
Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u junu u odnosu na maj su u proseku povećane za 1,5 odsto, a najveći uticaj na ovaj rast imali su voće, 22,0 odsto i stoka i živina, 6,7 odsto.
Cene ovih proizvoda za prvih pola godine su u odnosu na isti period 2024. u proseku povećane za 4,8 odsto. Tome je najviše doprineo rast cena žita od 15,9 odsto, voća, 32,6 odsto i industrijskog bilja za 4,9 odsto.
