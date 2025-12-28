Slušaj vest

Mnogi se pitaju šta sve mogu da kupe za kriptovalute i kako ih uvesti u poslovanje. Odgovor na ova pitanja dao je Dušan Petrović, suosnivač i CSO "Crypto12", u MONDO podkastu Keš ekspert.

- Naš zakon o digitalnoj imovini prepoznaje mogućnost plaćanja kriptovalutama, ali nijedna od dve aktivno licencirane kripto menjačnice u Srbiji još uvek nije dobila dozvolu za direktno plaćanje. To ne znači da se to neće desiti u budućnosti. Ono što sada možete jeste da, ako imate kriptovalutu sa jasno utvrđenim poreklom, dođete kod nas i razmenite je u lokalnu valutu, koju dalje možete koristiti za kupovinu automobila, nekretnina i slično. Dakle, direktno plaćanje nije moguće, ali razmena jeste - objašnjava Petrović.

Kako funkcioniše situacija u inostranstvu?

Petrović napominje da je u nekim zemljama plaćanje kriptovalutama dozvoljeno, dok se u drugim mestima to još uvek reguliše.

- U nekim zemljama je dozvoljeno direktno plaćanje kriptovalutama, dok u drugim još uvek sve regulišu. Na primer, u Švajcarskoj je to moguće, a EU tek sada uvodi detaljnu regulativu. Srbija je, po mom mišljenju, tu korak ispred, jer smo zakon o digitalnoj imovini doneli pre drugih. To nam omogućava da razmišljamo i o širenju na tržište EU i zapadnog Balkana - dodaje Petrović.

Kriptovalute u poslovanju

Jedna od najvećih prepreka preduzetnicima jeste nedovoljno znanje.

- Edukacija je ključna. Seminari i predavanja odličan su način da se razume kako funkcioniše tržište i regulativa, i tada odmah raste i interesovanje - kaže Petrović i ističe:

- Mnogi u Srbiji ne znaju da je legalno da firme kupe kriptovalutu ili digitalnu imovinu, drže je u bilansu stanja i koriste kao oblik investicije. Ne može se direktno plaćati, ali se vodi kao roba i može biti neka vrsta razmene.

Petrović navodi i primere primene u poslovanju, podsećajući da postoje klijenti koji izvoze IT usluge u inostranstvo.

- Kada sporo stižu SWIFT uplate i traži se mnogo dokumentacije, oni naprave ugovor gde razmene svoje usluge za digitalnu imovinu. Dobiju dolar tetere u roku od tri minuta, a za još dva minuta tu valutu prodaju kod nas i novac legne na račun firme u dinarima. To znatno olakšava poslovanje - objašnjava Petrović.

Biznis Kurir/Mondo

