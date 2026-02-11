Prespavajte u kući iz filma "Kad jaganjci utihnu" za Dan zaljubljenih: Šok ponuda podelila društvene mreže - da li biste proveli noć OVDE? (FOTO)
Kuća u kojoj su pre 35 godina snimane čuvene scene iz filma "Kad jaganjci utihnu" (The Silence of the Lambs) ponovo je u centru pažnje.
Legendarna nekretnina u Pensilvaniji, poznata kao dom serijskog ubice Bafalo Bila, pojavila se na platformi Airbnb kao ponuda za vikend povodom Dana zaljubljenih.
Vlasnici kuće nude je kao nesvakidašnje romantično putovanje za obožavaoce kultnog trilera u kojem su glavne uloge tumačili Anthony Hopkins i Jodie Foster.
Mračna atmosfera i autentični detalji
Enterijer kuće zadržao je tamnu i napetu atmosferu po kojoj je film postao prepoznatljiv. U ponudi se posebno ističu detalji koji podsećaju na kultne scene, uključujući i podrum u kojem je lik Bafalo Bila držao svoju žrtvu.
Kuća je 1991. godine postala filmska legenda i i dalje se smatra jednom od najstrašnijih lokacija u istoriji kinematografije.
Društvene mreže podeljene
Objava oglasa izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je reč o originalnom i uzbudljivom iskustvu za fanove trilera, drugi ocenjuju da je ideja morbidna i neprimerena za romantični vikend.
Neki su se šalili na račun oglasa, dok su drugi priznali da ne bi mogli da provedu noć na mestu koje je ostalo upamćeno po jezivim scenama.
Filmska lokacija kao turistički brend
Sve češće se kultne filmske lokacije pretvaraju u turističke atrakcije, a ova kuća je još jedan primer kako se pop kultura koristi za komercijalne svrhe. Dan zaljubljenih u domu Bafalo Bila obećava iskustvo koje se ne zaboravlja, ali ostaje pitanje da li je reč o romansi ili hororu.
Jedno je sigurno, spoj filma, turizma i platformi za kratkoročni najam pokazuje kako i najmračnije filmske priče mogu postati deo tržišne ponude.
Kurir.rs/Blic