Kancelarija za IT i eUpravu podseća građane, preduzetnike i pravna lica da putem Portala LPA (lpa.gov.rs) mogu jednostavno i brzo da provere stanje poreza na imovinu, ostvare uvid u zaduženja, izvrše plaćanja, kao i da preuzmu neophodne podatke u vezi sa svojim poreskim obavezama.

Putem Portala LPA građanima je dostupna i usluga eUverenje, koja omogućava da elektronski dobiju potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, bez odlaska na šalter. Ova usluga omogućava da se na brz i jednostavan način, elektronskim putem, pribavi eUverenje koje može biti potrebno za različite administrativne i finansijske aktivnosti, uključujući kupovinu prvog stana, ostvarivanje prava iz socijalne i dečije zaštite, subvencije, učešće na konkursima i drugo.

- Kancelarija za IT i eUpravu kontinuirano unapređuje elektronske usluge javne uprave kako bi građanima i privredi omogućila jednostavan i siguran pristup informacijama. Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija omogućava da sve potrebne informacije o porezu na imovinu budu dostupne na jednom mestu i da se usluge koriste elektronski, bez odlaska na šaltere. Sistem je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, sa bilo koje lokacije, čime se obezbeđuje efikasnost i transparentnost rada lokalnih poreskih administracija - rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

Pristup Portalu LPA imaju svi eGrađani koji imaju otvoren nalog na Portalu eUprava, bez obzira na to da li koriste korisničko ime i lozinku, mobilnu aplikaciju ConsentID ili kvalifikovani elektronski sertifikat.