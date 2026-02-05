Slušaj vest

Prema najnovijim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), do sada je stiglo više od 2 miliona prijava građana za upis bespravnih objekata u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, poznatijim kao „Svoj na svome“.

Prijave za neupisane objekte počele su 8. decembra, a, kako navode iz RGZ-a, interesovanje građana širom Srbije i dalje je izuzetno veliko.

Rok produžen do 8. februara

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Sofronijević, izjavila je da će rok za podnošenje prijava biti produžen za još tri dana, tako da građani mogu da se prijave do nedelje, 8. februara u ponoć.

Prijave se podnose onlajn preko platforme svojnasvome.gov.rs, koristeći nalog na portalu eUprava, u uslužnim centrima lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

Strah od poreza koči građane

Jedna od najčešćih dilema građana je strah da će nakon upisa prava svojine biti obračunat porez na imovinu unazad pet godina.

Iz nadležnih institucija naglašavaju da je u pitanju netočna interpretacija zakona.

Kako se objašnjava, upis prava svojine i obračun poreza na imovinu nisu direktno povezani. Vlasnici objekata izgrađenih bez odgovarajuće dozvole do sada su imali obavezu plaćanja poreza, što su mnogi već činili.

Nema retroaktivne naplate

Cilj Zakona o upisu nije retroaktivna naplata poreza, niti država ima takvu nameru. Sam upis po osnovu zakona „Svoj na svome“ ne znači automatski obračun poreza za prethodne godine.

Ipak, nadležni ukazuju da zahvaljujući postojećim snimcima iz vazduha za gotovo sve objekte u Srbiji postoji mogućnost utvrđivanja površine i spratnosti. To znači da za nepokretnosti koje nisu prijavljene porezu, a nisu evidentirane, porez može biti obračunat i bez prijave za upis prava svojine, u skladu sa važećim propisima, uključujući i prethodnih pet godina.

Iz RGZ-a i nadležnih ministarstava poručuju da građani nemaju razloga da odlažu prijavu zbog straha od retroaktivnog poreza, jer zakon ima za cilj uređenje imovinsko-pravnog statusa objekata, a ne dodatno finansijsko opterećenje onih koji žele da svoju imovinu legalizuju.