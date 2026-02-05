Slušaj vest

Kako su objasnili u nemačkom ADAC-u, ovo pravilo će se primenjivati samo na one koji su položili vozački ispit nakon 1999. godine.

Nova pravila su deo revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama, koja je usvojena 2023. godine. Zemlje članice Evropske unije imaju desetogodišnji rok za implementaciju, a Nemačka je najavila početak primene tek od 2028. Do tada je moguće da se uvedu dodatni uslovi, poput obavezne obuke ili čak dodatnog ispita.

Nova saobraćajna pravila

Ipak, uprkos novim ograničenjima težine, saobraćajna pravila za kamper kombije ostaju nepromenjena. To znači da ograničenja za vozila težine od 3,5 tone i dalje važe, uključujući zabranu preticanja kamiona i maksimalno ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.

Podsticaj za mlade vozače

Ove promene trebalo bi da podstaknu mlađe generacije da više putuju kamperima, nadaju se u ADAC. Ova vozila se sve više prepoznaju kao održiva i besplatna opcija putovanja, što potvrđuje i statistika.

U 2023. godini registracije novih kampera su porasle za sedam procenata, pokazuju podaci "Focus Caravaning“. Istovremeno broj prenosa vlasništva porastao je za osam odsto.

Rekordne godine po broju novih registracija bile su 2020. i 2021. godina u vreme pandime korona virusa.