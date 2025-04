Dok je pre samo nekoliko godina za kompletno spoljašnje i unutrašnje pranje automobila bilo dovoljno odvojiti 400 do 600 dinara, danas se za istu uslugu traži i po 1.200 do 1.800 dinara, u zavisnosti od grada, veličine vozila i nivoa usluge. U Beogradu, na primer, u većini perionica osnovno pranje košta i preko 1.000 dinara, dok se detaljno čišćenje enterijera može popeti i do 3.000 dinara – posebno ako uključuje dubinsko pranje sedišta ili dezinfekciju klima uređaja.