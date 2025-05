Razmišljao sam o kupovini građevinskog kontejnera , međutim razlog zašto sam od njega odustao je sledeći. Ne mogu da ga pomeram, jako je težak, skupa je njegova selidba i svaki put kada bi trebalo na imanju bilo gde da ga pomerim, imao bih jako veliki problem. Dok u ovom slučaju jednostavno zakačim kuku na auto, pomerim gde mi odgovara, da li ću pod neko drvo, ili na sunce, ili na skroz neki drugi deo, s obzirom da sve to moram da kosim i održavam, jednostavno mnogo mi je lakše kada to mogu ja, onako što se kaže, lagano da manevrišem. I to je jedan od, naravno, razloga zbog kojih sam se odlučio za ovako nešto.

Cena kontejnera je negde oko 3.000 evra, dok cena za nešto ovako jeste 4.700 evra plus registracija. Tako da, eto, hajde da kažemo da ću ja približno doći do neke cene od 5.000 evra. Inače, neki moji planovi za ovu prikolicu, s obzirom da imam solarne panele, imam pretvarač, imam kontroler, planiram sve to da ugradim u nju, kako bi ona bila apsolutno nezavisna po pitanju energije. Znači, moći će bilo gde da se stacionira i da sve u njoj apsolutno radi. Akumulator, solarni paneli, pretvarač i kontroler, sve ću to povezati, videćete! Tako da, eto, ja sam za 4.700 evra uspeo da rešim svoje, u ovom trenutku, stambeno pitanje, samim tim da rešim mog brata, kako bi on mogao da se skući i da me skine sa grbače, barem na kratko, kaže on.