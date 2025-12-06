Slušaj vest

U Nemačkoj vozači koji poseduju vozačku dozvolu kategorije B mogu relativno lako da prošire svoja ovlašćenja. Za pojedina proširenja čak nije potrebna dodatna vožnja niti polaganje ispita, ali postoji nekoliko važnih pravila koja treba imati u vidu.

Šta se može voziti sa kategorijom B?

Vozačka dozvola B je jedna od najzastupljenijih u Nemačkoj i omogućava upravljanje:

- vozilima do 3,5 tone,

- vozilima sa do 8 sedišta (bez uračunatog vozačkog mesta),

- određenim poljoprivrednim mašinama,

- malim mopedima do 45 km/h i snage do 4 kW.

Proširenja bez ispita: B96 i B196

Za upravljanje većim prikolicama ili lakim motociklima inače su potrebni dodatni ispiti, ali uz proširenja B96 i B196 moguće je steći dodatne dozvole bez polaganja. Od 2020. godine vozači kategorije B, nakon posebne obuke, mogu dobiti ovlašćenje za upravljanje:

- motociklima do 125 ccm i 11 kW,

- trotočkašima do 15 kW.

Potrebno je završiti 9 nastavnih jedinica u trajanju od po 90 minuta, bez završnog ispita. Napomena je da B196 važi isključivo na teritoriji Nemačke.

B96 - vožnja većih prikolica

B96 omogućava upravljanje kombinacijama vozila ukupne mase do 4,25 tona. Dovoljno je pohađati jednodnevni kurs u trajanju od najmanje 7 sati, bez polaganja testa. Ovo proširenje važi u svim zemljama Evropske unije.

Uporedni pregled kategorija:

- B: vozilo + prikolica do ukupne mase 3,5 t

- B96: vozilo + prikolica do ukupne mase 4,25 t

- B196: upravljanje lakim motociklima kategorije A1 (do 125 ccm, 11 kW), samo u Nemačkoj

Ograničenja za putnike i turiste

ADAC upozorava da je B196 nacionalna kategorija, pa vozači sa ovim proširenjem ne smeju voziti motocikle A1 kategorije u inostranstvu. B96, za razliku od toga, priznat je u svim državama Evropske unije.