Važne vesti za vozače: Kategoriju B moguće proširiti bez polaganja ispita, ali neće važiti u svim zemljama
U Nemačkoj vozači koji poseduju vozačku dozvolu kategorije B mogu relativno lako da prošire svoja ovlašćenja. Za pojedina proširenja čak nije potrebna dodatna vožnja niti polaganje ispita, ali postoji nekoliko važnih pravila koja treba imati u vidu.
Šta se može voziti sa kategorijom B?
Vozačka dozvola B je jedna od najzastupljenijih u Nemačkoj i omogućava upravljanje:
- vozilima do 3,5 tone,
- vozilima sa do 8 sedišta (bez uračunatog vozačkog mesta),
- određenim poljoprivrednim mašinama,
- malim mopedima do 45 km/h i snage do 4 kW.
Proširenja bez ispita: B96 i B196
Za upravljanje većim prikolicama ili lakim motociklima inače su potrebni dodatni ispiti, ali uz proširenja B96 i B196 moguće je steći dodatne dozvole bez polaganja. Od 2020. godine vozači kategorije B, nakon posebne obuke, mogu dobiti ovlašćenje za upravljanje:
- motociklima do 125 ccm i 11 kW,
- trotočkašima do 15 kW.
Potrebno je završiti 9 nastavnih jedinica u trajanju od po 90 minuta, bez završnog ispita. Napomena je da B196 važi isključivo na teritoriji Nemačke.
B96 - vožnja većih prikolica
B96 omogućava upravljanje kombinacijama vozila ukupne mase do 4,25 tona. Dovoljno je pohađati jednodnevni kurs u trajanju od najmanje 7 sati, bez polaganja testa. Ovo proširenje važi u svim zemljama Evropske unije.
Uporedni pregled kategorija:
- B: vozilo + prikolica do ukupne mase 3,5 t
- B96: vozilo + prikolica do ukupne mase 4,25 t
- B196: upravljanje lakim motociklima kategorije A1 (do 125 ccm, 11 kW), samo u Nemačkoj
Ograničenja za putnike i turiste
ADAC upozorava da je B196 nacionalna kategorija, pa vozači sa ovim proširenjem ne smeju voziti motocikle A1 kategorije u inostranstvu. B96, za razliku od toga, priznat je u svim državama Evropske unije.
Biznis Kurir/Fenix