Snežana Nena Šantić, penzionerka i Đorđe Ković, predstavnik generacije Zed govorili su u emisiji "150 minuta" koja se emituje na Kurir televiziji o tome na šta troše novac bumeri, a na šta generacija Z.

Kada se pomene novac u rukama mlađe generacije, obično se misli na bahato trošenje, skupe automobile, satove i moderne brendove. Međutim, da li je baš sve tako materijalistički predstavljeno, objasnio je Ković koji ističe da novac posmatra kao stvar koja se lako zaradi, iako vodi računa o tome šta troši i gde troši:

- Meni je lično dosta bitnije da nešto doživim i da mi nešto ostane u sećanju. Nego da sada nešto moram da kupim, imam i da mi stoji na polici. Generalno mislim da društvene mreže imaju ogroman uticaj na to šta se kupuje i to znam iz nekih stvari koje su postale poznate bez ikakvih razloga. Pokrene se trend i to sad svi moraju da imaju - kaže Ković i dodaje:

- Da imam 100.000 evra, ja ih ne bih dao na auto i posle ga slupao. Ne mislim šta će biti sutra, ali imam neke ciljeve napisane na papiru, a da bi ih ostvario potreban mi je novac.

Šantić je penzionerka, a kako naglašava, svim penzionerima je potrebna finansijska sigurnost u vidu stabilnih primanja, kako bi imali dovoljno sredstava za lekove i hranu:

- Za penzionere su najvažniji hrana i lekovi i na to najviše novca troše. Danas nije lako biti penzioner i to nije jednostavno. Pokušavamno u prazničnim danima da obradujemo decu, praunuke, unuke, pa i sebe jer nam je životni moto porodica. Nekad idemo na neki jednodnevni izlet, i mi gledamo da se družimo sa penzionerima jer imamo zajedničku prošlost, imamo o čemu da pričamo - kaže Šantić i dodaje:

- Sve ostalo nam je manje važno. Ja imam 69 godina, sve što vidimo u buticima nije za nas i naše godine. Vidim moje ćerke, ne vidim sebe. Mi smo u zadnjim dekadama životama. Tim novcem mi sebi dajemo normalan život i zato se i borim toliko za penzionere. Borimo se za jednu dostojanstvenu starost u kojoj ne tražimo mnogo. Svaka promena za penzionere nam mnogo teško pada.

Kaže da su je roditelji vaspitali tako da ima završenu školu, stabilan posao:

- Razmišljali smo o sigurnom poslu da bi imali penziju. Danas mladi misle da neće ni dočekati penziju. Svi ćete ostariti i ne postoji botoks mladosti. Morate da razmišljate o tome da ćete ostariti i da će vam trebati neka sigurnost. Morate na vreme da uplaćujete sami sebi penziju.

