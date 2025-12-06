Slušaj vest

Jedan Hrvat, strastveni fan Zvjezdane staze (Trekkie), kupio je limitirani LEGO set Enterprise, uveren da će njegova vrednost porasti. Paket je neotvoren, a on planira kupiti još jedan dok ga ovaj sklapa za sebe.

„Sada kada su napravili Enterprise, odmah sam ga naručio. Paket je stigao kući. Gledam ga i mislim… koliko će neko za ovo, u ovakvom neotvorenom stanju, biti spreman da plati za 10–15 godina? Pa bar jedan MacBook Pro. Uglavnom, sutra naručujem još jednog, a ovog ću složiti za sebe.“

Neotvoreni LEGO setovi često vremenom značajno povećavaju vrednost, jer kada prestanu biti u prodaji postaju retki, a kolekcionari traže originalno zapakovane primerke. Setovi iz popularnih serija, poput Star Treka, imaju dodatnu nostalgičnu i investicijsku vrednost.

Slične priče postoje i u drugim hobijima: neki modeli automobila i Pokémon karte višestruko su povećali cenu tokom godina. Primer: model kupljen za 90 € 2014. danas vredi 900–1100 €.

Čuvanje novih, retkih i originalno zapakovanih predmeta iz popularnih serija ili limitiranih izdanja može biti pametna investicija jer njihova cena često raste dok postaju sve ređi i traženiji među kolekcionarima.