Slušaj vest

ČAČAK - Ovih dana u voćnjacima čačanskog kraja u toku je zimska rezidba voćaka, a voćari i stručnjaci ističu da vremenski uslovi ovog januara znatno olakšavaju rad. Ono što je jako važno jeste da se rezidba obavi što pre zbog naglih temperaturnih promena.

- Ovih dana radimo u voćnjaku gde je posađena jabuka ajdared. To je jedna od lakših sorti za rezidbu jer su cvetni pupoljci jasno prepoznatljivi. Rezidba voća je posao koji može da se nauči, kao i svaka profesija, samo treba vreme i iskustvo. Najzahtevnije je prepoznati rod i pravilno ga rasporediti, kaže za RINU majstor za rezidbu Srboljub Lukić.

Zimska rezidba traje sve do početka listanja, a cilj je optimalan odnos između rasta i rodnosti stabala, kažu stručnjaci i dodaju da vremenski uslovi uglavnom pogoduju radu.

- Iako sada često dolazi do blage kiše, temperature su iznad nule, što je dobro i za biljke i za radnike koji obavljaju rezidbu. Rezidba je ključna mera pomoću koje se uspostavlja optimalan odnos između rasta i rodnosti stabala. Kod mladih stabala cilj je formiranje krošnje, dok kod stabala u rodu rezidba pomaže da se uravnoteži rast i rod, izjavio je Nenad Popović iz Instituta za voćarstvo u Čačku.

Stručnjaci voćarima savetuju da rezidbu obave pažljivo i u skladu sa stanjem stabala.

- Intenzitet rezidbe zavisi od prisustva generativnih pupoljaka, a primer su stabla opterećena rodom koja zahtevaju jače orezivanje, naglašava Popović.