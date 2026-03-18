Biznis koji se prenosi s kolena na koleno: Već 174 godine u rukama iste porodice, radnja postala simbol Beograda
Širom Evrope postoje kompanije koje su preživele ratove, promene država, ekonomske krize i tehnološke revolucije - a i dalje su u rukama istih porodica koje su ih osnovale. Te firme nisu samo biznisi, već živi spomenici kontinuiteta, tradicije i porodičnog kapitala koji se prenosi s kolena na koleno.
Najstariji porodični biznis u Srbiji
Jedan od takvih primera nalazi se upravo u Beograd - poslastičarnica Pelivan, koja se smatra najstarijom porodičnom firmom u Srbiji koja i danas posluje.
Od rvača do simbola grada
Osnovana davne 1851. godine, Pelivan je nastao iz gotovo filmske priče. Njegov osnivač, Mustafa Pelivanović, bio je rvač koji je nagradni novac uložio u otvaranje male radnje sa slatkišima.
Ono što je počelo kao skroman zanat, ubrzo je preraslo u jedan od najprepoznatljivijih brendova starog Beograda.
Biznis koji traje više od 170 godina
Tokom više od jednog i po veka postojanja, Pelivan je uspeo da očuva osnovnu poslovnu filozofiju: kvalitet, jednostavnost i vernost tradicionalnim receptima.
Upravo ta doslednost omogućila je firmi da opstane kroz različite epohe – od Osmanskog perioda, preko Kraljevina Jugoslavija, pa sve do savremene Srbije.
Kraljevski kupci i prestiž
Pelivan nije bio samo obična poslastičarnica. Tokom istorije snabdevao je i dvor Jugoslovenska kraljevska porodica, za koji je pripremao tradicionalne poslastice poput halve.
To potvrđuje da je još tada bio sinonim za kvalitet i poverenje.
Lekcija za savremenu ekonomiju
U vremenu brzog rasta, franšiza i agresivnog marketinga, Pelivan predstavlja drugačiji model razvoja. Njihova strategija nije bila širenje po svaku cenu, već očuvanje identiteta i reputacije.
Zato danas važi kao primer da:
- dugovečnost može biti vrednija od brzog profita
- porodično upravljanje može doneti stabilnost
- poverenje kupaca gradi brend kroz generacije
Snaga kontinuiteta u nestabilnim vremenima
U eri čestih promena vlasništva i tržišnih potresa, Pelivan pokazuje da održiv biznis ne mora nužno da se zasniva na stalnim inovacijama, već na doslednosti, kvalitetu i dugoročnom razmišljanju.
Njihova priča nije samo deo beogradske tradicije - ona je i važna ekonomska lekcija o tome kako se gradi biznis koji traje generacijama.
