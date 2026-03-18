Slušaj vest

Širom Evrope postoje kompanije koje su preživele ratove, promene država, ekonomske krize i tehnološke revolucije - a i dalje su u rukama istih porodica koje su ih osnovale. Te firme nisu samo biznisi, već živi spomenici kontinuiteta, tradicije i porodičnog kapitala koji se prenosi s kolena na koleno.

Najstariji porodični biznis u Srbiji

Jedan od takvih primera nalazi se upravo u Beograd - poslastičarnica Pelivan, koja se smatra najstarijom porodičnom firmom u Srbiji koja i danas posluje.

Od rvača do simbola grada

Osnovana davne 1851. godine, Pelivan je nastao iz gotovo filmske priče. Njegov osnivač, Mustafa Pelivanović, bio je rvač koji je nagradni novac uložio u otvaranje male radnje sa slatkišima.

Ono što je počelo kao skroman zanat, ubrzo je preraslo u jedan od najprepoznatljivijih brendova starog Beograda.

Biznis koji traje više od 170 godina

Tokom više od jednog i po veka postojanja, Pelivan je uspeo da očuva osnovnu poslovnu filozofiju: kvalitet, jednostavnost i vernost tradicionalnim receptima.

Upravo ta doslednost omogućila je firmi da opstane kroz različite epohe – od Osmanskog perioda, preko Kraljevina Jugoslavija, pa sve do savremene Srbije.

Kraljevski kupci i prestiž

Pelivan nije bio samo obična poslastičarnica. Tokom istorije snabdevao je i dvor Jugoslovenska kraljevska porodica, za koji je pripremao tradicionalne poslastice poput halve.

To potvrđuje da je još tada bio sinonim za kvalitet i poverenje.

Lekcija za savremenu ekonomiju

U vremenu brzog rasta, franšiza i agresivnog marketinga, Pelivan predstavlja drugačiji model razvoja. Njihova strategija nije bila širenje po svaku cenu, već očuvanje identiteta i reputacije.

Zato danas važi kao primer da:

dugovečnost može biti vrednija od brzog profita

porodično upravljanje može doneti stabilnost

poverenje kupaca gradi brend kroz generacije Snaga kontinuiteta u nestabilnim vremenima

U eri čestih promena vlasništva i tržišnih potresa, Pelivan pokazuje da održiv biznis ne mora nužno da se zasniva na stalnim inovacijama, već na doslednosti, kvalitetu i dugoročnom razmišljanju.

Njihova priča nije samo deo beogradske tradicije - ona je i važna ekonomska lekcija o tome kako se gradi biznis koji traje generacijama.