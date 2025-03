Iako braća nisu prisustvovala ceremoniji IPO-a, Mixue je poslao svoju prepoznatljivu maskotu, „Snežnog kralja“, da simbolično označi početak trgovanja. Maskota s krunom i crvenim plaštom izašla je na binu, udarila ceremonijalni gong i zaplesala uz pesmu kompanije „I Love You, You Love Me, Mixue Ice Cream & Tea“.