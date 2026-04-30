Slušaj vest

Na pitanje šta u Srbiji možeš da kupiš za 9 dinara, mnogi bi se samo nasmejali i produžili dalje uz čuveno dobacivanje: čak ni žvaku! 

Međutim, u Draževcu kod Aleksinca to nije slučaj. Upravo tu, u srcu Srbije, na putu za jug, i pola sata od-do Niša čovek može da ruča kao kralj za samo 500 dinara?!

Ma koliko neverovatno zvučalo, tu je i jelovnik - sve crno na belo, kog gosti ne mogu da se nagledaju i više puta ga nanovo "bistre" da nije neka štamparska greška koja je pojela nulu viška.

Kafa 9, čaj 20, sok 80, a čorba 50 dinara?! U ovom mestu u Srbiji sa 500 dinara si kralj

A cene su sledeće: 

Kafa 9, čaj 20, sok 80, čorba 50 dinara?! Plus 7 vrsta salata i pogača džabe?! 

Reč je o čuvenoj kafani na potezu od Niša ka Beogradu, u selu Draževac u kojoj su neke od cena zakovane već dugo, dugo vremena.

Roštilj, kao glavna zvezda, nosi jaču cenu međutim i sa 500 dinara čovek može kompletno da ruča jer je pljeskavica od 150 grama 300 dinara, a kobasica od 100 grama - 150 dinara.

Tako da uz pljeskavicu ili dve kobasice gostu ostaje čak 200 dinara preko pa može da se bahati - prvo uz čorbicu a onda da kompletira ručak uz pogaču, salate i piće - i da ne pređe 500 dinara!

Mnogi putnici, posebno Beograđani, ostanu prijatno iznenađeni kada u manjim gradovima vide cenovnike koji ih vraćaju "desetak godina unazad“.

Neretko se dešava da gosti na društvenim mrežama dele fotografije računa iz kafana širom juga Srbije, komentarišući da je moguće "za male pare jesti kao kralj“.

Kurir.rs/Facebook Tragom horizonta

