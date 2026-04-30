Na pitanje šta u Srbiji možeš da kupiš za 9 dinara, mnogi bi se samo nasmejali i produžili dalje uz čuveno dobacivanje: čak ni žvaku!

Međutim, u Draževcu kod Aleksinca to nije slučaj. Upravo tu, u srcu Srbije, na putu za jug, i pola sata od-do Niša čovek može da ruča kao kralj za samo 500 dinara?!

Ma koliko neverovatno zvučalo, tu je i jelovnik - sve crno na belo, kog gosti ne mogu da se nagledaju i više puta ga nanovo "bistre" da nije neka štamparska greška koja je pojela nulu viška.

Kafa 9, čaj 20, sok 80, a čorba 50 dinara?! U ovom mestu u Srbiji sa 500 dinara si kralj

A cene su sledeće:

Kafa 9, čaj 20, sok 80, čorba 50 dinara?! Plus 7 vrsta salata i pogača džabe?!

Reč je o čuvenoj kafani na potezu od Niša ka Beogradu, u selu Draževac u kojoj su neke od cena zakovane već dugo, dugo vremena.

Roštilj, kao glavna zvezda, nosi jaču cenu međutim i sa 500 dinara čovek može kompletno da ruča jer je pljeskavica od 150 grama 300 dinara, a kobasica od 100 grama - 150 dinara.

Tako da uz pljeskavicu ili dve kobasice gostu ostaje čak 200 dinara preko pa može da se bahati - prvo uz čorbicu a onda da kompletira ručak uz pogaču, salate i piće - i da ne pređe 500 dinara!

Mnogi putnici, posebno Beograđani, ostanu prijatno iznenađeni kada u manjim gradovima vide cenovnike koji ih vraćaju "desetak godina unazad“.