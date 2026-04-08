Još nekoliko dana ostalo je do Vaskrsa. Jedan od najvećih hrišćanskih praznika obeležava se porodično uz prazničnu trpezu.

Osim farbanih jaja nakon uskršnjeg posta na njoj će se naći od svega po malo, od pečenja, salata, ordevera, kolača, torte, pića. Narodski rečeno biće svega od "ića i pića".

U Vranju za 10.000 dinara

Vrsne vranjske domaćice već prave spiskove da se nešto ne zaboravi, ali da se i finansijski isprati sve ono što je neophodno u pripremi da se Uskrs dočeka onako kako i dolikuje.

Računica je sledeća: Kilogram prasećeg pečenja u pečernjari Dedovina je 1.800 dinara, a za gril pile po kilogramu treba izdvojiti 690 dinara.

Bračni par Snežana (38) i Aleksandar Đorđević (42) iz Vranja po zanimanju su diplomirani pravnici, a već deset godina su u biznisu van svog zanimanja. Njihova Dedovina je nadaleko poznata... U njoj se priprema najukusnije praseće i pileće pečenje na ražnju. U pečenju uživaju mnogi Vranjanci.

Snežana napominje da bi za četvoročlanu porodicu sa decom trebalo da se na trpezi nađe kilogram do kilogram i po prasećag pečenja.

- Uskrs je ovde u Vranju najjači praznik po kupovini pečenja čak više od Božića i od Nove godine. U odnosu na ostali deo Srbije ovde je i najjeftinija prodaja pečenja po kilogramu - napominje Snežana.

Praseće pečenje

Kako Kurir saznaje kilogram prasećeg pečenja u ostalom delu Srbije prodaje se po ceni od preko 2.000 dinara, otprilike od 2.400 do 2.800 dinara.

U mesarama najtraženija je i bez premca svinjska plećka, sada I po nižoj ceni. Uoči Nove godine bila je skuplja i kilogram je koštao 669 dinara, sada je 599.

- U mesarama je najprodavanija svinjska plećka. Kilogram svinjske plećke je uoči Uskrsa je 599 dinara, a od suhomesnatog čajna, šunka i pečenica - kaže vlasnik mesare "Gram", Predrag Stamenković.

Suhomesnati proizvodi

Osim mesa na trpezi je I obavezni ordever sa suhomesnatim proizvodima. Kilogram čajne je 1.000 dinara, pečenice 900 dinara, šunke 700 dinara.

Praznična trpeza ne može se zamisliti bez domaće pileće supe. Za pripremu je neophodno pileće meso i povrće. Kilogram bataka je 315 dinara, belo meso 600 dinara. Posle supe uz meso spanać, ili pire od krompira.

Vranjanka Slavica već je kupila jaja za farbanje kaže “bolje na vreme nego uoči praznika”.

Jaja, sir i torte

- Radim dekupaž tehniku sa belim jajima, a farbanje uskršnjih jaja u tradicionalnoj, vatreno crvenoj boji je obavezno.. Kupila sam 20 komada belih i dvadeset običnih jaja. Platila 780 dinara. Jaje vam je na vranjskoj pijaci po komadu od 18 do 22 dinara.

Kilogram sira je 500 do 1.000 dinara. Skuplji su punomasni kravlji I kozji sir.

Kilogram naručene torte u domaćoj radinosti u Vranju je 2.000 dinara, a u marketima se torta može naći po ceni od 1.600 dinara.

Dobra rakija prepečenica je po litru 500 do 700 dinara. Vino od 450 do 1.000 dinara. Gazirani sokovi na akciji mogu se naći u pakovanju od litar I po, dve flaše su oko 200 dinara.

Povrće

Od povrća kilogram krompira na vranjskoj pijaci prodaje se po ceni od 70 do 100 dinara, crni mladi I beli luk domaći 50 dinara veza. Tri zelene papričice su 100 dinara, kilogram spanaća 150 dinara. Struk praziluka je 30 dinara, kilogram 123 dinara.

Kilogram krastavaca je 200 dinara, šargarepa 250 dinara, zelena salata koren 50 dinara, koliko je i kilogram crnog luka. Od voća kilogram jabuka je 131, mandarine 170, narandža 157, a banana 160 dinara. Kilogram limuna je 278 dinara.

Suma sumarum uskršnji ručak za četvoročlanu porodicu košta od 8 do 10.000 dinara. Ukoliko imate I goste onda praznična trpeza svakako mora biti bogatija i obimnija u količini, a i raznovrsnija…pa se očekuje I veća potrošnja.

U Sremskoj Mitrovici do 25.000 dinara

U susret Uskrsu 2026, sve više građana u Sremskoj Mitrovici pokušava da napravi jasnu računicu koliko će ih koštati praznična trpeza. Iako cene osnovnih namirnica nisu drastično promenjene, ukupni troškovi su veći zbog dodatne kupovine hrane, pića i dekoracije.

Za četvoročlanu porodicu, trošak Uskrsa danas u velikoj meri zavisi od izbora namirnica i načina pripreme, ali procene pokazuju da praznik više nije mali izdatak.

Jaja

Najosnovnija kupovina podrazumeva jaja, meso ili ribu, povrće, hleb i piće. Za 30 komada jaja potrebno je izdvojiti između 500 i 650 dinara, dok za meso od dva do tri kilograma treba od 2.000 do 4.000 dinara, u zavisnosti od vrste. Riba, kao alternativa tokom posta, košta od 300 do 900 dinara po kilogramu, pa za prosečnu kupovinu treba izdvojiti između 400 i 1.500 dinara.

Uz to dolaze troškovi povrća i priloga od oko 800 do 1.500 dinara, hleba i osnovnih namirnica od 300 do 600 dinara, kao i pića koje može da košta od 1.000 do 3.000 dinara. Kada se sve sabere, minimalni trošak praznične trpeze za četvoročlanu porodicu kreće se između 6.000 i 10.000 dinara.

Meso i pečenje

Međutim, u praksi većina domaćinstava troši više. Veća količina mesa ili kupovina gotovog pečenja podiže trošak na 4.000 do 8.000 dinara, dok piće za praznični sto često prelazi 2.000 dinara. Dekoracija, kolači i dodatne namirnice dodatno opterećuju budžet sa još 1.500 do 5.000 dinara.

Posebno su poskupeli suhomesnati proizvodi, gde se cene kreću od 3.000 do 6.000 dinara po kilogramu, dok kvalitetniji proizvodi dostižu i do 10.000 dinara. Gotovo pečenje je takođe među najvećim troškovima, pa kilogram prasećeg pečenja košta između 2.000 i 2.600 dinara, dok jagnjeće ide i do 3.200 dinara.

Zbog toga ukupna računica za većinu porodica dostiže između 15.000 i 25.000 dinara, a za veća okupljanja i više.

Iako građani sve češće kupuju manje količine i pažljivije planiraju troškove, Uskrs se i dalje obeležava uz bogatu trpezu, što potvrđuje da tradicija ostaje važnija od rastućih cena.

Praznične dekoracije

U Sremskoj Mitrovici beleži se pravi nalet kupaca - promet hrane, pića i praznične dekoracije veći je i do 30 odsto, potvrđuju u nekoliko marketa u gradu.

Na pijacama i u radnjama najtraženiji su jaja, riba i meso, ali i sve ono što ide uz prazničnu trpezu, pa građani već sada osećaju udar na kućni budžet.

Cene jaja trenutno se kreću od 18 do 30 dinara po komadu na pijacama, dok pakovanja u marketima idu od 160 do 240 dinara za 10 komada, a karton od 30 jaja dostiže i 650 dinara.

Dodatni trošak su boje i ukrasi – od 80 do 200 dinara, dok kompletniji setovi i dekoracija idu i do 3.000 dinara.

- Jaja su skuplja nego prošle godine, ali kupujemo jer bez toga nema praznika - kaže jedna sugrađanka.

Najveći deo novca odlazi na meso, a razlike u cenama su ogromne u zavisnosti od toga da li se kupuje sirovo ili gotovo

Svinjetina se prodaje od 600 do 850 dinara po kilogramu, junetina ide do 1.400 dinara, dok je jagnjetina oko 1.000 do 1.300 dinara.

Međutim, kod gotovog pečenja cene skaču - praseće pečenje košta između 2.000 i 2.600 dinara, dok jagnjeće pečenje ide i do 3.200 dinara po kilogramu.

Posebnu kategoriju čine suhomesnati proizvodi, gde cene idu od 3.000 do čak 10.000 dinara po kilogramu, što je za mnoge građane najveći šok.

- Ranije smo kupovali više mesa, sada uzmemo manje i gledamo šta je najpovoljnije - kaže jedan kupac.

Riba

Zbog posta, građani sve više kupuju ribu, a cene u Sremskoj Mitrovici su: babuška oko 300 dinara, tolstolobik oko 400 dinara, šaran oko 700 dinara, som oko 900 dinara, dok smuđ ide do 1.200 dinara po kilogramu.

U ribarnicama navode da su nabavne cene porasle, ali da nisu značajno podizali cene za kupce.

- Nabavne cene jesu otišle gore, ali mi smo podigli cene za oko 50 dinara, ne više. Držimo, što bi se reklo, socijalnu cenu - kaže prodavac.

Pored hrane, građani sve više troše na uskršnju dekoraciju, posuđe i piće, pa su računi u proseku veći za oko 30 odsto.

- Kad se sve sabere, račun bude mnogo veći nego što planiramo - kaže jedna žena u prodavnici u Gradu.

Osnovna praznična trpeza može da košta od 6.000 do 16.000 dinara, ali u praksi većina domaćinstava troši između 20.000 i 25.000 dinara, dok veća okupljanja lako prelaze i taj iznos.

- Uvek se potroši više nego što planiramo, ali Uskrs ne može da prođe bez bogate trpeze - kažu građani.

Užička gozba za 8.000

Posle višednevnih priprema, posta i običaja, kao kruna dolazi Vaskršnji ručak. Priprema se bogata trpeza. U Zapadnoj Srbiji se za ovaj ručak obično priprema predjelo, čorbica, praseće i jagnjeće pečenje, i na kraju poslastica.

Koliko košta? Neizostavan deo Vaskrsa su kuvana farbana jaja. Jedna četvoročlana porodica za tri dana Vaskrsa farba od 30 do 60 komada. U proseku to bi koštalo od 600 do 1.200 dinara.

Predjelo

Za jednu četvoročlanu porodicu predjelo uglavnom čini po 200 grama svinjske i goveđe pršute, 200 grama čajne kobasice, kajmaka i sira isto toliko, a dodatak čine i čvarci. Kilogram svinjske pršute na užičkoj pijaci je 1.700 dinara, goveđa 3.000 dinara i čajna kobasica je 1.400 dinara. Kajmak je oko 1.200 dinara, a čvarci 1.600 dinara. Kada se sve sabere za predjelo je potrebno izdvojiti oko 1.800 dinara.

Pravljenje čorbice, zavisno da li je pileća ili teleća čorbica, košta od 200 do 500 dinara.

Glavno je pečenje ili roštilj. Kilogram prasećeg pečenja košta oko 2.200 dinara, a jagnjećeg oko 3.300 dinara. Prosečno se planira da po odraslom čoveku bude po 300 grama pečenja. U kombinaciji pola prasećeg, pola jagnjećeg pečenja, za četvoročlanu porodicu oval sa pečenjem bi koštao 3.300 dinara.

Dodatnih 1.000 za piće

I na kraju poslastica. Neko će napraviti tortu, neko slatku pitu ili kolač. U proseku bi koštalo oko 1.200 dinara.

Dakle, ukupno bi Vaskršnji ručak koštao oko 7.000 dinara. Uz to kada se doda čaša ili čašica piće, sok, vino ili neko žestoko piće, ručak bi koštao više za oko 1.000 dinara.