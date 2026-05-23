Roditelji dece sa smetnjama u razvoju često imaju dilemu šta će biti sa njihovom decom nakon njihove smrti i da li će ona imati pravo na porodičnu penziju. Iz „Glasa osiguranika” PIO fonda stiglo je pojašnjenje koje donosi važnu informaciju za mnoge porodice u Srbiji.

Za invalide godine nisu bitne

Kako navodi PIO fond, dete sa invaliditetom kojem je svojstvo invalidnosti utvrđeno u skladu sa propisima o razvrstavanju dece sa teškoćama u razvoju ima pravo na porodičnu penziju bez obzira na godine života u trenutku smrti roditelja. To znači da pravo može da ostvari i osoba starija od 50 godina, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom.

Kada se gubi pravo?

PIO fond objašnjava da dete može privremeno izgubiti pravo na porodičnu penziju ukoliko se zaposli ili obavlja samostalnu delatnost. Međutim, po prestanku zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, pravo na porodičnu penziju može ponovo da se ostvari. Ovo pravilo predstavlja jednu od ključnih mera socijalne sigurnosti za porodice koje brinu o deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, posebno u slučajevima kada te osobe nemaju druge izvore prihoda niti mogućnost samostalnog izdržavanja.