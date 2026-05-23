Japanke su među najpopularnijom letnjom obućom na svetu i teško da postoji praktičnija varijanta za kratku šetnju od peščane plaže do apartmana. Ipak, nisu svuda jednako dobrodošle - u pojedinim delovima sveta nošenje japanki može da donese i ozbiljne novčane kazne.

Sve više popularnih turističkih destinacija uvodi ograničenja za ovu obuću, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosni rizik za turiste i dodatno opterećuje spasilačke službe, prenosi Daily Mail.

Paprene kazne

Najstroža pravila važe u italijanskom regionu Činkve Tere, gde je još 2019. godine uvedena zabrana nošenja japanki, sandala i druge obuće sa glatkim đonom na planinskim i pešačkim stazama. Zvaničnici su najavili i kontrole, a kazne mogu dostići i do 2.500 evra. Međutim, Italija nije jedina zemlja sa ovakvim pravilima.

U pojedinim delovima Španije japanke su dozvoljene na plaži, ali ne i tokom vožnje.

- Španska saobraćajna policija potvrdila je da vozači mogu biti kažnjeni sa do 200 evra ukoliko policajci procene da obuća utiče na bezbedno upravljanje vozilom. Pripadnici Guardia Civil imaju pravo da o tome odluče na licu mesta - upozorio je Džejkob Vederbern-Dej, stručnjak za putovanja i direktor kompanije Stasher.

Kažnjavaju i u Grčkoj

Slična pravila postoje i u drugim evropskim zemljama. U Grčkoj vozači u japankama mogu biti kažnjeni sa do 100 evra, u Francuskoj kazne mogu iznositi do 375 evra, dok i u pojedinim delovima Portugala postoje ograničenja u vezi sa ovom obućom.

Pojedine turističke atrakcije dodatno uvode sopstvena pravila. Čuvena milanska opera „La Skala”, prema pisanju Guardiana, zabranila je ulazak u odeći za plažu, dok brojni luksuzni barovi i restorani zahtevaju elegantniju obuću.