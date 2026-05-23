Sudeći prema cenama prvih trešanja i ostalog voća i povrća na zelenim pijacama, ali i prema stanju u voćnjacima, u zasadima i na njivama, građani će ove godine proći mnogo povoljnije nego prošle godine.

Dok je prošle godine u ovo vreme kilogram trešanja koštao 1.500 dinara, jer ih nije bilo zbog mraza, ovog proleća one su značajno jeftinije i s početne cene od 800 dinara pre desetak dana pale su na 400 do 500 dinara.

Biće niže cene, ali...

Agroekonomista Milan Prostran objašnjava za Kurir da je pad cena voća i povrća poslednjih dana očekivan s obzirom na to da je ova poljoprivredna godina mnogo bolja nego što su to bile prethodne dve sezone.

- U odnosu na sadašnje cene sigurno će biti još niže cene voća i povrća. Sada ulazimo u punu sezonu voća kao što su trešnje, stižu višnje i logično je kad su rod i ponuda veći da će doći i do pada cena. Ali taj pad neće biti drastičan imajući u vidu da su poljoprivrednici, bez obzira na to da li su u pitanju voćari ili povrtari, prethodne dve godine izgubili ogroman dohodak. Sada će, ispipavajući puls potrošača, pokušati da zarade što više kako bi koliko-toliko nadoknadili taj gubitak - rekao je Prostran.

Supermarketi prate pijacu Kad su u pitanju supermarketi, oni pokušavaju da cenama pariraju pijacama. Tako, recimo, veza sveže blitve košta od 40 do 80 dinara u vodećim marketima, dok je na pijaci oko 60 dinara, glavica zelene salate je u prodavnicama od 50 do 80, dok na pijaci može biti i do 100 dinara. Cene mogu da variraju od prodavnice do prodavnice, a različite su i na pijacama. Beogradske pijace su ubedljivo najskuplje, dok one u unutrašnjosti, posebno na jugu Srbije, mogu biti povoljnije za potrošače kad su u pitanju cene voća i povrća.

Prema njegovim rečima, ocena je da su cene voća i dalje visoke s obzirom na to da ulazimo u punu sezonu.

- Govorim pre svega o jagodičastom voću i ranim sortama kao što su kajsije, trešnje, višnje, rane sorte bresaka i maline, ona trenutno ima fantastičnu cenu. Većina ovog voća je sezonska, uglavnom je konzumna i ne može se zamrzavati, osim višanja, kupina i malina, a sve su to faktori koji utiču na to koliko će nešto koštati na pijaci - dodao je on.

Trka uvoznika i domaćih proizvođača

Prostran ističe da cena voća i povrća na pijacama zavisi i od uvoznika.

- Tu će biti trka između uvoznika i domaćih proizvođača. Zna se na pijacama ko se bavi tim poslom, ko je ko, a ko će koga da nadvlada, videćemo. Ja verujem da će oni koji su ušli u uvoz pre morati da popuste i snize cene da bi prodali to što su već platili. I to možda bude dodatni faktor da cene voća i povrća ove godine budu niže - kaže Prostran.

On ističe da će se pad cena najviše videti kod onih voćnih vrsta koje se ne mogu lagerovati i čuvati duže vreme osim u specijalizovanim hladnjačama.

- Trešnja je, recimo, voće koje se konzumira isključivo sveže i nema tu "elastičnost tražnje" da je možete zamrznuti, pa je plasirati kasnije ili preraditi. Znači, padaće cene onih vrsta voća koje ne mogu da se zamrzavaju i prerađuju, dok će, recimo, maline, koje mogu da se zamrzavaju i prerađuju, lakše zadržati višu cenu - objasnio je Prostran.