Mala kuća snalažljive penzionerke ima svega 30 kvadrata zatvorenog prostora, ali i dodatnih 30 kvadrata staklenika koji joj služi kao produženi dnevni boravak.

Na prvi pogled deluje kao još jedan "uradi sam" projekat, ali iza svega krije se emotivna životna priča. Penzionerka Džosi je prošla kroz porodično nasilje i period beskućništva, nakon čega je odlučila da sa odraslom decom započne novi život na zajedničkom imanju.

Glavnu kuću prepustila je deci, dok je za sebe izdvojila deo placa na kojem je postavila malu baštensku kućicu i staklenik. Oba objekta proizvela je ista firma, iako se inače prodaju odvojeno.

Penzionerka napravila kućicu iz snova

Za Džosi je napravljen izuzetak - prema njenoj zamisli spojeni su u jedinstven prostor. Staklenik danas koristi kao prošireni dnevni boravak, koji se tokom zime delimično zagreva grejačima namenjenim za plastenike, a u planu je i postavljanje peći na drva.

Tokom leta prostor se brzo zagreje, ali problem rešavaju troja vrata koja mogu potpuno da se otvore, kao i solarni ventilatori na providnom krovu koji se automatski uključuju.

U zatvorenom delu kuće nalazi se spavaća soba, jednostavno malo kupatilo i mala kuhinja sa kutkom za sedenje. Bez dodatnog prostora u stakleniku, život bi verovatno bio skučen, ali ovako Džosi uživa u toplom i funkcionalnom domu sa minimalnim troškovima održavanja, prilagođenim njenoj penziji.

Penzionerka uredila dom od 30 kvadrata

