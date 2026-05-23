Slušaj vest

Par takozvanih "premijum" dinja sa japanskog ostrva Hokaido, prodat je danas na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 31.000 evra.

Time je oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine, prenosi Kjodo.

Par dinja na aukciji kupila je kompanija Futami Seika, veletrgovac voćem i povrćem, koja ih je potom dalje prodala kompaniji Keio Store, a koja planira da ih izloži u jednom od svojih supermarketa u Tokiju do nedelje.

- Nadam se da će ljudi u Tokiju uživati u ovim dinjama sa Hokaida - rekao je Hirokazu Okubo, šef prodaje kompanije Futami Seika, koji je bio uključen u uspešnu ponudu na veleprodajnoj pijaci u Saporou.

Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Jubari se često šalju kao pokloni u Japanu, navodi Kjodo.

Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3.086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu.

Premijum voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.

Ne propustitePlanetaBIĆE INSTALIRANO 800 KAMERA: Japan počinje kontrolu populacije mrkih medveda, nakon porasta napada na ljude
Medved ušetao u školsko dvorište u Grčkoj
ŽenaSvet je poludeo za Japanskom verzijom omleta u formi pudinga: Sprema se očas posla, a ne treba vam ni kap ulja!
spanski-omlet-3.jpg
PlanetaJAPAN POKREĆE POTRAGU ZA VANZEMALJCIMA Prva istraživanja radio-signala već sledećeg leta: Evo zašto su pohitali da ih "otkriju" (FOTO)
Japan
InfoBizLitar košta čak 6 miliona evra! Ovo je najskuplje piće na svetu, nikada ne biste pogodili gde je napravljeno
Dassai Moon Space Brew