Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se i obelodanila da je država Srbija upravo obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS.

"Država Srbija je upravo obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u kompaniji NIS, do 6.juna", navela je ministarka Đedović Handanović na Instagramu i dodala:

"Kao što smo više puta isticali, Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara".

Ministarka podseća da je situacija složena.