Od srede 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju izmene postojećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sa znatno većim kaznama koje će dostići 2.500 evra.

Izmene zakona stupaju na snagu nakon što ih je prošle nedelje potvrdio Dom naroda Parlamenta BiH, a prethodno usvojio Predstavnički dom.

Ovim izmenama zakona se posebno sankcioniše takozvana bahata vožnja, odnosno višestruki prolazak kroz crveno svetlo na semaforu, drastično prekoračenje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika.

- Godinama smo u ovoj zemlji gledali isto - divljanje kroz naselja, prolazak kroz crveno, trke po gradovima, a kada bi neko poginuo svi bi govorili da "mora nešto da se promeni". Ali ništa se nije menjalo, jer naš zakon nikada nije ni prepoznavao ono što građani svakodnevno vide na putevima: bahatu vožnju kao svesno ugrožavanje života drugih ljudi. Zato smo predložili ovaj zakon - rekao je jedan od predlagača izmena zakona, državni poslanik Saša Magazinović (SDP BiH).

- Samo u periodu od trenutka kada su izmene zakona predložene pa do njihovog konačnog usvajanja zabeleženo je 42.000 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo 288 ljudi - rekao je on.

Pod bahatom vožnjom zakon sada tretira situaciju kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svetlo na semaforu ili u naseljenom mestu vozi brzinom većom za 40 kilometara od dozvoljene.

Van naseljenih mesta ta kvalifikacija se primenjuje za prekoračenje brzine veće od 60 kilometara.

Drastične kazne prete i vozačima koji preko pune linije pretiču kolonu vozila ili su za volanom sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promila, odnosno pod dejstvom narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Predviđene su novčane kazne do tri hiljade konvertibilnih maraka (1.500 evra), a ukoliko je posledica bahate vožnje saobraćajna nesreća kazna se povećava do 2.500 evra.

Višestrukim prekršiocima policija će odmah moći da oduzme vozačku dozvolu i zapleni automobil koji sudskom odlukom može biti trajno oduzet.