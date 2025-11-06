Slušaj vest

Cilj najavljenih mera je da se pojača odgovornost učesnika u saobraćaju i smanji broj prekršaja, posebno onih koje čine maloletnici i vozači električnih trotineta.

Kazne za saobraćajne prekršaje poput nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona u vožnji ili opasnog parkiranja, kao i kazne za prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava van novogodišnjeg perioda, višestruko će se povećati najkasnije do polovine 2026, a posebno postroženje kazni najavljeno je za sve prekršaje u vezi za električne trotinetе i saobraćajne prekršaje koje su počinili ili su u njih uključeni maloletnici.

Ministarstvo potvrđuje izradu novih propisa

Kako su za Jutarnji potvrdili u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Republike Hrvatske, na čijem je čelu Davor Božinović, "radne grupe za izradu zakonskih izmena u oba slučaja (saobraćaj i eksplozivne materije) razmatraju da se pojedine kazne povećaju i višestruko", ali "s obzirom na to da se još uvek ne radi o finalnom predlogu, prerano je komunicirati ga prema javnosti".

Međutim, kako Jutarnji nezvanično saznaje, kazna za nepropisnu upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje motornog vozila mogla bi sa sadašnjih 130 evra da poraste na 300 evra - neki stručnjaci smatraju da bi taj iznos trebalo da bude i veći – a da bi na isti iznos mogla biti povećana i novčana kazna za nevezivanje pojasa za vozača i bilo kog putnika u automobilu. Za taj je prekršaj takođe propisana kazna od 130 evra, a iznos se smanjuje napola (65 evra) ako prekršilac plati kaznu na licu mesta.

Ozbiljno povećanje kazni - najmanje trostruko, kažu izvori Jutarnjeg - planirano je i za vozače električnih trotineta i bicikala, kojima je zabranjena upotreba slušalica tokom vožnje, a što se sada kažnjava kaznom od 30 evra.

Nije bilo povećanja od 2022. godine

- Svrha kažnjavanja je da se, uvažavajući opštu svrhu prekršajnopravnih sankcija, izrazi društveni prekor zbog počinjenog prekršaja, utiče na počinioca i sve ostale da ubuduće ne čine prekršaje, a primenom propisanih kazni utiče na svest građana o povredi javnog poretka, društvene discipline i drugih društvenih vrednosti te pravičnosti kažnjavanja njihovih počinilaca - navodi se.

- Sledstveno navedenom, povećanje mora biti takvo da odvraća počinioca od kršenja prekršajnih odredbi - tumače u MUP-u odluku da u prvom tromesečju 2026. izmene Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakon o eksplozivnim materijama. Prekršajne kazne za saobraćajne prekršaje poslednji put su, navode, povećane 2022. godine. Od tada je došlo do značajnog opšteg rasta cena i prosečnih plata, pa je i propisanim kaznama pala realna vrednost.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Novo prekršajno delo - opasno parkiranje i skrivanje tablica

Prema najavama, uvešće se i posebno prekršajno delo opasnog parkiranja, za koje će kazne biti znatno veće od 30 evra, koliko je sada propisano za "obično" nepropisno parkiranje, i delo namernog skrivanja registarskih tablica. Takvo delo, odgovaraju iz MUP-a, u postojećem Zakonu ne postoji, pa „pojedini vozači skrivanjem ili skidanjem registarskih tablica izbegavaju identifikaciju vozila, a posledično i kažnjavanje za najteže prekršaje (prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno svetlo, neregistrovano vozilo i sl.)“. U sadašnjem Zakonu postoje propisane kazne od 30 evra za pogrešno postavljene ili oštećene registarske tablice, ali ne i za njihovo namerno skrivanje.

U hrvatskom MUP-u ističu kako je došlo do ozbiljnog porasta prekršaja koje su počinili maloletnici koji upravljaju "ličnim prevoznim sredstvom". Reč je o terminu koji se pre svega odnosi na električne trotinete. Prema statističkim podacima koje su nam dostavili, reč je o višestrukom porastu, što se može pripisati i većem broju električnih trotineta na putevima i većem broju maloletnika koji ih koriste.

Lična prevozna sredstva uvrštena su u Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima 2022. godine. U narednoj, 2023. godini, ističu u MUP-u, policija je ukupno zaustavila 97 maloletnika na električnim trotinetima zbog nenošenja kacige, da bi samo u prvih devet meseci 2025. taj broj porastao na 554. Broj prekršaja vezanih za pravila vožnje povećao se u istom periodu s 15 na 168, a "ostalih prekršaja" sa 68 na čak 457. Kada je reč o učešću u saobraćajnim nezgodama u kojima je prouzrokovana materijalna šteta ili je bilo povređenih osoba - za šta je sada propisana kazna od 130 do 260 evra - broj prekršilaca porastao je s 27 u 2023. na 86 u prvih devet meseci 2025.

Stradali zbog petardi

Zabeležen je i značajan porast maloletnih i punoletnih osoba povređenih eksplozivnim i pirotehničkim sredstvima. U Hrvatskoj je Zakonom iz 2017. prvi put definisana zabrana pirotehničkih sredstava iz kategorije F3 (rakete, fontane, vatrometne kutije, rimske svećice), a od 2020. i petardi i redenika iz kategorije F2 (petarde, žabice, konfeti za ličnu upotrebu, manje rakete itd.). Prema postojećem Zakonu, zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za lične potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina, ali samo u periodu od 15. decembra do 1. januara. Upotreba tih sredstava dozvoljena je još kraće, samo u periodu od 27. decembra do 1. januara, i to takođe samo građanima starijim od 18 godina.

Povređeni uglavnom maloletnici

Uprkos potpunoj zabrani, prema kojoj maloletnici ne smeju ni da kupuju, ni da poseduju, ni da koriste pirotehnička sredstva, podaci koje nam je dostavio MUP pokazuju da je svake godine najviše povređenih upravo među osobama mlađim od 18 godina te da je njihov broj naglo porastao prošle godine. Tako je, na primer, 2020. ukupno povređeno devet maloletnih osoba, 2022. je njihov broj pao na šest, da bi se 2024. popeo na čak 21 maloletnika, od čega je njih devet zadobilo teške povrede.

- Nakon proteka četiri godine od primene Zakona, statistički pokazatelji, posebno za prošlu godinu, ukazali su na još uvek prevelik broj teških i lakših telesnih povreda kod maloletnih osoba. S tim u vezi, potrebno je propisati strože sankcije za kršenje odredbi Zakona – kažu u MUP-u. Postojeće kazne iznose od 660 do 1.990 evra za osobe mlađe od 18 godina koje bilo kada koriste pirotehnička sredstva, kao i za osobe starije od 18 godina koje ih koriste u periodu između 2. januara i 26. decembra. Kazne za prodaju maloletnicima ili van predviđenog termina za pravna lica ili preduzetnike iznose od 1.320 do 3.980 evra.