KAZNIO GA ZBOG NEČEGA ŠTO NIJE MOGAO NI DA SANJA! Najbizarnija odluka saobraćajca, pazite da vam se ne desi isto
Ako uključite grejanje sedišta preko ekrana osetljivog na dodir tokom vožnje, mogli biste platiti kaznu do 200 evra, a u nekim slučajevima i izgubiti vozačku dozvolu na mesec dana.
Grejanje sedišta je spas za mnoge ljude u hladnim danima, ali njegova nepažljiva upotreba može imati skupe posledice.
U Nemačkoj je, prema zakonu o saobraćaju, zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja tokom vožnje na način koji odvlači pažnju i ugrožava bezbednost u saobraćaju.
Ovo se odnosi i na grejanje sedišta ako se njime upravlja preko ekrana osetljivog na dodir ili sličnih kontrola.
Vozač kažnjen sa 200 evra i zabranom vožnje zbog korišćenja ekrana osetljivog na dodir
U jednom konkretnom slučaju, Viši regionalni sud u Karlsrueu potvrdio je kaznu od 200 evra i jednomesečnu zabranu vožnje za vozača koji je pokušao da uključi brisače preko ekrana osetljivog na dodir tokom vožnje. Kao rezultat toga, izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Sud je presudio da korišćenje ekrana osetljivog na dodir tokom vožnje odvlači pažnju isto kao i korišćenje mobilnog telefona.
Grejanje sedišta? Samo pre nego što počnete da vozite
Stručnjaci savetuju da podesite sve funkcije koje podrazumevaju korišćenje ekrana ili elektronike, uključujući grejanje sedišta, pre nego što počnete da vozite. Na taj način izbegavate rizik od kazne i osiguravate veću bezbednost u vožnji.
BiznisKurir/Fenix-magazin