Ove godine pristiglo je 68.500 prijava, a pravo na ovaj vid društvenog standarda ostvarilo je 22.079 korisnika, uključujući i pratioce za korisnike nege i pomoći drugog lica, odnosno za one kojima je neophodna pratnja tokom rehabilitacije.

- Nije veliki broj korisnika koji su uložili prigovore, jer je ceo postupak transparentan, od prijave, bodovanja, preliminarne do konačne rang-liste i svi mogu da se uvere u sistem bodovanja po svojoj prijavi. Najčešći povod za prigovore bilo je teže zdravstveno stanje korisnika koji nije ostvario pravo na besplatnu rehabilitaciju iako je bolestan. Međutim, u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu, medicinska dokumenatcija se ne boduje i preko Fonda PIO rehabilitaciju koriste penzioneri koji iz materijalnih razloga ne mogu sebi lako da priušte banju, a ne zbog bolesti – objasnio je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO.

Procedura dalje podrazumeva da nakon objavljivanja konačnih rang-lista Fond upućuje obaveštenja korisnicima koji su ostvarili pravo, sa informacijom za koju banju, od tri sa liste želja, su opredeljeni i koje terapijske usluge, odnosno fizikalne procedure će dobiti tokom boravka.

Spiskovi se dostavljaju banjama

- Istovremeno, spiskovi sa imenima korisnika dostavljaju se banjama i same banje će pozivati korisnike kako bi se direktno dogovorili o terminu korišćenja rehabilitacije. Važno je podsetiti da Fond potpisuje ugovore sa banjama o načinu, obimu i kvalitetu usluga koje, bez izuzetka, moraju da obezbede za sve korisnike, što znači da će svaki korisnik, bez obzira u koju banju ode na rehabilitaciju dobiti istu uslugu: pregled lekara prilikom prijema, laboratorijske analize, tri adekvatne terapije, smeštaj i plaćene troškove prevoza, a usluga podrazumeva i konstantan nadzor lekara za vreme trajanja rehabilitacije. Korisnicima obezbeđujemo da tokom boravka u banji budu potpuno rasterećeni i da nemaju bilo kakve troškove u vezi sa rehabilitacijom. Takođe, Fond će i ove godine snositi troškove smeštaja i putne troškove za pratioce penzionera koji su ostvarili pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima – navodi zamenik direktora Fonda.

U banje već početkom aprila

On napominje da bi već u prvoj polovini aprila prve grupe penzionera mogle da budu pozvane na rehabilitaciju.