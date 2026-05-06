Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ocenio je posetu Misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji kao veoma važnu, jer je kako je naglasio Srbija od jedne renomirane međunarodne finansijske institucije dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće mekroekonomske rezultate.

"Završeni su razgovori sa MMF-om, a objavljeni stavovi su nam potvrda da smo na pravom putu, da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast, uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Prihvatamo kritike, ali nam i pohvale mnogo znače u daljem radu", rekao je Siniša Mali.

U saopštenju Ministarstva finansija se dodaje da je MMF po završetku misije u Srbiji ocenio da su snažni zaštitni mehanizmi Srbije čvrsta osnova za suočavanje sa izazovima.

"Snažni zaštitni mehanizmi Srbije - umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima, jedan je od danas objavljenih zaključaka delegacije Misije MMF-a, koja je završila posetu Srbiji", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se i da je u saopštenju MMF-a navedeno da su predstavnici delegacije tog fonda i vlasti Srbije postigle dogovor o trećoj reviziji Instrumenta za koordinaciju politika (PCI), koji potom odobrava Izvršni odbor MMF-a, nakon čijeg razmatranja se donosi odluka o završetku revizije.

"Kao i druge zemlje, Srbija se suočava sa značajnim izazovima usled rata na Bliskom istoku. Rat utiče na ekonomiju kroz više cene energenata i povećanu neizvesnost koja utiče na privatne investicije i potrošnju. Očekuje se rast od oko 2,75 procenta u 2026. godini, uz povećanje na četiri procenta u 2027. godini, uz podršku rasta realnih prihoda, novih izvoznih kapaciteta u prerađivačkom sektoru, oporavka poljoprivredne proizvodnje, investicija u infrastrukturu i energiju, kao i turizma povezanog sa Ekspom", naveo je MMF.

Srbija napreduje u fiskalno-strukturnim reformama

U danas objavljenom saopštenju MMF-a je navedeno i da Srbija napreduje u fiskalno-strukturnim reformama, sa posebnim osvrtom na činjenicu da je objavljena prva aktuarska analiza penzionog sistema, te da je u pripremi prvi izveštaj o poreskim rashodima, uz sprovođenje ključnih preporuka iz prošlogodišnje procene fiskalne transparentnosti MMF-a.

Kako se navodi, MMF podržava Poresku upravu Srbije u rešavanju kadrovskih ograničenja, unapređenju digitalizacije i jačanju naplate PDV-a.

Takođe, pruža tehničku pomoć za unapređenje upravljanja javnim investicijama, što bi trebalo da omogući sistematsku analizu troškova i koristi za sve nove projekte kao osnov za transparentan i efikasan izbor projekata.

Ministarstvo finansija Srbije navodi i da su stručnjaci MMF-a ocenili u saopštenju da će rast biti negativno pogođen prelivanjem efekata rata na Bliskom istoku tokom 2026, pre nego što ojača u 2027, uz podršku aktivnosti u vezi sa Ekspom.

"Mi stalno ističemo da je Ekspo naša šansa za dalji rast, kao i sva planirana ulaganja u vezi sa organizacijom te manifestacije. Svakoj zemlji je sada potreban novi izvor rasta, a Srbija je svoj stvorila radom, angažovanjem i, konačno, dobijanjem organizacije ovog događaja u jakoj konkurenciji, što će nam biti osnovni motor rasta u narednim godinama", rekao je Mali.

U saopštenju se dodaje i da je Srbija posvećena ograničenju fiskalnog deficita na tri odsto BDP-a u periodu 2026–2027. godine, kao i posebnim fiskalnim pravilima za plate u javnom sektoru i penzije.

Navedeno je ida su preporuke stručnjaka MMF-a da bi smanjenje akciza na gorivo u martu-aprilu 2026. ublažilo šok rasta cena nafte, ali bi trebalo da budu ukinuta u skorijem periodu kako bi se izbeglo dugotrajno subvencionisanje energije i očuvala fiskalna održivost. Oni ističu i da su prognoze podložne "neuobičajeno visokom nivou neizvesnosti", što se odnosi na, kako se navodi, dalju eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i dodatne poremećaje na energetskim tržištima.

"Očuvanje razborite i predvidive makroekonomske politike ostaje ključno za održavanje kredibiliteta i ublažavanje rizika", zaključak je stručnjaka MMF-a.