Na samom početku Mali je izrazio zahvalnost Persidi Mijailović, gospođi koja je najstariji volonter u Srbiji.

- Tu si Tijana i Milan koji će biti ambasadori programa volontera, i vama dvoma koji ste ispunili mnoge svoje snove, hvala jer ste prihvatili biti deo ovog događaja... Pred nama je Ekspo 2027. Specijalizovana izložba koja sada ima 137 potvrđenih učesnika. Najveća izložba ikada organizovana i najveći događaj u svetu iduće godine - rekao je Siniša Mali.

Dodao je da je ovo prilika da Srbija pokaže sva svoja dostignuća i šta je sve do sada uradila.

- Zamislite tek Srbiju posle Ekspa. Ulazimo u nešto što će nam omogućiti brojne šanse za generacije koje dolaze - rekao je on.

Kako kaže deo cele te priče su ljudi, te da je naš narod poznat kao dobar domaćin.

- Trebaju nam volonteri, 20.000 njih neophodno nam je da bi to organizovali kako treba - naglasio je Mali, te dodao da od 15. maja kreću prijave, i da za njih nema roka.

Intervjui s kandidatima

Pojasnio je da će biti rađeni intervjui sa kandidatima te da će do aprila iduće godine biti izvedena formalna selekcija kandidata.

- Zamislite da ste volonter, da imate nekoliko miliona posetilaca u 93 dana izložbe, da ste okruženi ljudima iz sporta, kulture, biznisa i koji su lideri u svojim oblastima. To je iskustvo koje nema cenu - kaže on.

Dodaje da će samim tim prilike u Srbiji biti bolje.

- Išli smo korak dalje i prvi put sledili praksu EU, a to je da za svakog volonetera studenta, a volontira više o 15 dana ima mogućnost da dobije 1-3 ISP boda. Time usvajamo praksu kako bismo kako bismo posao volontera digli na viši nivo. Hoću da zante da imamo veliki broj sponzora i da će svako od njih ponuditi nešto. Ako se ne varam Er Srbija nudi popoust 27% na karte za oni koji budu volontirali godinu dana nakon izložbe - rekao je Mali, te pomenuo da će volonteri imati i popuste u Mtes tarifama.

- Cilj je ne samo da se pokažemo u najboljem svetlu i da se pokažemo kao dobri domaćini, već da vratimo volonterizam u etar kod naših mladih, ali i starijih - kazao je Mali, pa dodao:

Iskoristite priliku

- Moja poruka za sve koji imate više od 18 godina iskoristite ovu priliku. Ovo je sjajna prilika da budete deo velike priče koja se zove Srbija Ekspo, Beograd, budućnost Srbije, da svi zajedno steknemo nova iskustva, da se predstavimo na pravi način i da damo platformu za ubrzan rast i razvoj naše Srbije. Da steknemo nova prijateljstva, da upoznamo nove ljude da čujemo druge i tako unapredimo sebe - dodao je Mali, te još jednom pozvao građane da se prijave u što većem broju.

Mali je potom uručio buket cveća Persidi, najstarijoj volonterki naše zemlje.

Posle Malog na binu izašli ambasadori iz sveta sporta, a to su proslavljeni vaterpolista Milan Glušac i olimpijka u taekvondou Tijana Bogdanović. Ovi vrhunski sportisti su naglasili da ni njihovog uspeha ne bilo bez podrške ljudi iz njihovog okruženja, a da je sve to utkano u medalje koje su osvojili.

Prijave za Expo Playmaker zajednicu kreću 15. maja putem zvaničnog sajta, a otvorene su za sve građane starije od 18 godina.