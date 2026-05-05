- Na sastanku sa predstavnicima MMF razgovarali smo o ključnim izazovima u globalnom energetskom okruženju i daljim koracima Srbije.

Energetska i naftna kriza, najveća još od naftne krize 1970-ih, donela je ozbiljne poremećaje na svetskom tržištu, ali Srbija je ostala stabilna, nismo imali prekide u snabdevanju niti poremećaje na domaćem tržištu.

Očekivanja su da će cena sirove nafte ostati na visokom nivou, što se preliva i na cene gasa i drugih energenata, sto su izazovi sa kojima se suočavaju mnoge zemlje.

Zato dodatno ulažemo napore u strukturne reforme i pažljivo planiramo infrastrukturni razvoj u sektoru energetike kako bismo obezbedili veću fleksibilnost i dugoročnu sigurnost snabdevanja - napisala je ministarka na Instagramu.