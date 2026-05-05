Kamena kuća na Tasosu za 38.000 evra, studio na svega pedesetak metara od Egejskog mora za 65.000 evra ili renoviran stan u Haniotiju za 90.000 evra, to nisu stare cene iz 2010, već aktuelna ponuda u maju 2026. godine. Dok jedni planiraju letovanje i pakuju kofere, sve je više onih iz Srbije koji za isti novac razmišljaju o kupovini nekretnine umesto rezervacije smeštaja.

Primorsko tržište u Grčkoj i dalje je dostupno stranim kupcima, ali nije jedinstveno. Halkidiki, Tasos, Pieria i Sivota funkcionišu po različitim principima, nude različite profile kupaca i različit odnos cene i vrednosti. Podaci portala Spitogatos.gr iz Indomio mreže pokazuju velike razlike među lokacijama, zbog čega je važno razumeti tržište pre nego što se započne potraga.

Halkidiki

Kasandra je godinama sinonim za letovanje Srba u Grčkoj. Za mnoge koji već poznaju ovaj deo, sledeći korak je kupovina, umesto stalnog izdvajanja za najam, novac ide u sopstvenu nekretninu.

Hanioti važi za svojevrsno "srpsko selo" na Halkidikiju, što se jasno vidi i kroz cene. Ulazna cena je viša nego u ostatku regiona, a prostor za pregovore gotovo ne postoji. Ovde se ne plaća samo kvadrat ili blizina mora, već i razvijena infrastruktura, popularnost lokacije i stabilna potražnja za izdavanjem. Kupovina u Haniotiju znači ulaganje u provereno tržište.

Polihrono nudi drugačiji odnos cene i vrednosti. Nekretnine su povoljnije nego u Haniotiju, postoji prostor za pregovore, a udaljenost između ova dva mesta je minimalna. Za kupce kojima naziv lokacije nije presudan, Polihrono predstavlja racionalniji izbor.

Pefkohori ima nešto drugačiji karakter u odnosu na ostatak Kasandre. Kombinuje blizinu mora i lepe poglede na zaliv, što utiče i na ponudu, više loftova i nameštenih stanova spremnih za useljenje. Cene su slične kao u Haniotiju, ali atmosfera i profil kupaca su nešto drugačiji i mlađi.

Kalitea je jedno od većih i popularnih letovališta u ovom delu poluostrva. Prisutan je veći broj novogradnji, uz bolje energetske standarde. Upravo ovde se mogu pronaći objekti sa energetskom klasom A po cenama nižim od 90.000 evra, što je retkost u ostatku Kasandre.

Pieria

Paralija, smeštena u podnožju Olimpa, takođe je omiljena među turistima iz Srbije, ali nudi povoljnije opcije u odnosu na Halkidiki. Tržište je manje razvijeno i turistički promet slabiji, ali upravo zbog toga postoje prilike koje su na Kasandri gotovo nestale, studiji blizu mora ispod 70.000 evra, pa čak i aukcijske prodaje sa znatno nižim početnim cenama. Za one spremne da istražuju, Paralija može biti vrlo isplativa.

Leptokarija predstavlja najniži ulaz u vlasništvo nekretnine na moru u ovom regionu. Novogradnja sa visokim energetskim standardima može se naći i ispod 65.000 evra, dok su stariji objekti još povoljniji. Odnos cene i blizine mora ovde je znatno bolji nego na Kasandri, ali uz kompromis, manji turistički promet i slabiji prihodi od izdavanja.

Sivota

Sivota u oblasti Tesprotije izdvaja se drugačijim pristupom. Jonsko more, prirodne uvale i sve veće interesovanje stranih kupaca utiču na rast cena, koje još uvek nisu dostigle maksimum. Ponuda je raznovrsna, od manjih pristupačnih stanova do luksuznih nekretnina sa privatnim dvorištima i pogledom na more. Ovo nije destinacija za najniži budžet, ali jeste za one koji traže potencijal rasta.

Tasos

Tasos predstavlja posebnu kategoriju. Ostrvo nudi mir, prirodu i cene koje su niže nego na većini drugih lokacija u Grčkoj. U delovima udaljenijim od obale moguće je pronaći kamene kuće, placeve i stanove za manje od 50.000 evra. Zajednička karakteristika većine ponude jeste starija gradnja i potreba za dodatnim ulaganjima.

Ipak, to ne mora biti mana, kupovina na Tasosu često znači ulaganje u lokaciju i potencijal, a ne u gotov proizvod.

Procedura kupovine

Iako Srbija nije članica EU, to ne predstavlja prepreku za kupovinu nekretnine u Grčkoj. Ranija ograničenja za pojedine pogranične zone ne odnose se na Halkidiki, Tasos, Pieriju i Sivotu, pa je kupovina moguća bez posebnih dozvola.

Prvi korak je dobijanje grčkog poreskog broja AFM (Arithmos Forologikou Mitroou), uz važeći pasoš. Angažovanje advokata je obavezno po zakonu. Ugovor overava notar, a preporučuje se i provera vlasništva u katastru (Ktimatologio) pre potpisivanja.

Troškovi koje treba uračunati uključuju porez na prenos imovine od 3,09% za nekretnine bez PDV-a, dok se PDV od 24% odnosi na novogradnju sa dozvolama izdatim posle 2006. godine. Advokatske usluge iznose 1-2%, notar oko 1-1,5%, a agencijska provizija oko 2% plus PDV. Ukupni dodatni troškovi kreću se između 7% i 10% kupoprodajne cene.

Zlatna viza

Samo vlasništvo nad nekretninom ne donosi pravo boravka u Grčkoj, ali postoji program "zlatne vize". On omogućava petogodišnju boravišnu dozvolu za celu porodicu, uz mogućnost produženja, pod uslovom ulaganja iznad određenog praga.

U manje traženim područjima, poput delova Halkidikija i Pierije, prag iznosi 250.000 evra, dok u atraktivnijim zonama može biti 400.000 ili 800.000 evra.

Važno je naglasiti da ovaj program ne vodi direktno do državljanstva. Za to je potrebno najmanje sedam godina kontinuiranog boravka i integracije u društvo.

Koliko se može zaraditi od izdavanja

Kupci koji ulažu između 90.000 i 110.000 evra u mestima poput Haniotija ili Pefkohorija najčešće dobijaju manji stan koji mogu izdavati tokom turističke sezone i koristiti van nje. Procene govore da bruto prinos na dobroj lokaciji na Kasandri iznosi između 5 i 8% godišnje.