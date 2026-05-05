Narodna banka Srbije obaveštava javnost da je od danas bankarski sektor u Republici Srbiji u potpunosti operativan za izvršavanje plaćanja i naplata sa inostranstvom putem SEPA Credit Transfer platne šeme, čime se naša zemlja u potpunosti integriše u jedinstveno tržište za plaćanje u evrima (SEPA).

Ovaj značajan korak predstavlja važnu prekretnicu u procesu finansijske integracije Republike Srbije u savremene evropske tokove i dodatno približava domaći platni sistem najmodernijim standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Narodna banka Srbije će od danas omogućiti izvršavanje SEPA plaćanja za budžetske korisnike, a 18 domaćih poslovnih banaka vršiće SEPA plaćanja za potrebe građana i privrede.

Narodna banka Srbije, kao regulator i supervizor bankarskog sistema, imala je ključnu ulogu u procesu priključenja SEPA okviru, koordinirajući sve aktivnosti sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i u bliskoj saradnji sa poslovnim bankama, uspešno ispunjavajući sve neophodne tehničke, regulatorne i operativne uslove za primenu SEPA platnih šema u Republici Srbiji.

Prednosti za građane i privredu

Uvođenjem SEPA plaćanja, korisnicima u Republici Srbiji biće omogućene brojne prednosti koje se ogledaju u:

Bržem izvršenju transakcija sa inostranstvom, gde će se transakcije realizovati u značajno kraćim rokovima u odnosu na dosadašnje međunarodne platne tokove.

Nižim troškovima za građane i privredu, gde se očekuje da naknade za plaćanja i naplate ka inostranstvu budu povoljnije i transparentnije.

Većoj efikasnosti i sigurnosti, gde jedinstveni standardi i pravila doprinose pouzdanijem i predvidivijem izvršavanju plaćanja.

Jednostavnijem poslovanju sa inostranstvom, što je posebno važno za dalji razvoj srpske privrede kroz lakše uključivanje u evropske lance snabdevanja i trgovine.

Boljem korisničkom iskustvu za naše građane kroz jednostavnije slanje i prijem novca iz inostranstva.

Puna operativnost SEPA plaćanja predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada i saradnje Narodne banke Srbije i bankarskog sektora, kao i jasan pokazatelj opredeljenosti Republike Srbije ka daljoj modernizaciji finansijskog sistema i jačanju ekonomskih veza sa Evropskom unijom.

Narodna banka Srbije će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje platni sistem i podržava inicijative koje doprinose većoj efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti finansijskih usluga za sve naše građane i privredu.