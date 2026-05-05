Ključni faktori za visinu penzije su visina primanja i broj godina radnog staža.

Minimalna penzija u Srbiji trenutno iznosi 24.443,91 dinara za poljoprivredne penzionere, dok penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092,11 dinara.

Nakon uvećanja od 12,2 odsto:

Poljoprivredni penzioner koji је primaо 21.786,02 dinara до децембра 2025. u januaru dobija 24.443,91 dinara, što je povećanje od 2.657,89 dinara

Korisnici iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti dobijaju 3.381 dinara više, pa u januaru primaju 31.092 dinara Koliko ljudi prima najviše penzije u Srbiji

Prema podacima Fonda PIO, penziju prima nešto više od 1.650.000 građana, dok najveći iznos penzije prima 72 penzionera. Najveća penzija u Srbiji iznosi tačno 230.145 dinara.

Statistički izveštaj Fonda PIO za februar 2026. pokazuje da 59 odsto penzionera ima primanja do visine prosečne penzije, koja iznosi 56.847 dinara, minimalnu penziju prima oko 14 odsto, dok je oko 18 odsto korisnika ispod najniže zakonske penzije.

Kalkulator po stažu: koliko možete očekivati nakon 15, 20 i 40 godina rada

Za odlazak u penziju u Srbiji potrebno je najmanje 15 godina radnog staža. Dajemo nekoliko primera zavisno od staža i visine zarade tokom radnog veka:

Penzija nakon 15 godina staža

Penzioneri sa 15 godina staža, koji su sve vreme primali minimalnu zaradu, mogu očekivati oko 10.715 dinara prema toj računici. Naglašavamo da je iznos nizak jer su broj godina staža i visina primanja ključni faktori za visinu penzije, kada je obračunati iznos niži od minimalnog, primenjuje se minimalni iznos, tako da bi ovi penzioneru u ovoj godini primali najniži zakonski iznos od 31.092 dinara.

Penzija nakon 20 godina staža

Ako je neko radio 20 godina uz zaradu u visini minimalne, očekivani iznos penzije prema navedenoj računici je 14.366 dinara mesečno, što je takođe ispod najniže moguće, te bi i on bio preveden na najniži zakonski iznos.

Penzija nakon 40 godina staža

Za 40 godina staža iznosi iz računice zavise od zarade:

Ako je plata bila oko 50.000 dinara, očekivana penzija je posle povećanja 40.083

Ako je plata bila 70.000 dinara, penzija je 56.107

Ako je plata bila 90.000 dinara, penzija je oko 72.017 Kako se izračunava penzija u Srbiji

Formula za izračunavanje penzije nije jednostavna, ali suština je da što je veća plata, to je veća i penzija. Visina penzije je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda. Ključni faktori za visinu penzije su visina primanja i visina uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i broj godina radnog staža.

Ministar finansija Siniša Mali naveo je da je cilj da prosečna penzija u Srbiji do kraja 2027. iznosi 650 evra.