U svetlu kontinuiranog usklađivanja penzija sa rastom plata, državni vrh i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) najavljuju novi set mera usmeren na poboljšanje životnog standarda najstarijih građana.

Glavni fokus predstojećih korekcija biće smanjenje nejednakosti unutar penzionog sistema, sa posebnim akcentom na zaštitu penzionera sa najnižim primanjima.

Dugoročni planovi: Srbija 2027 i Srbija 2030

Rast penzija u Srbiji u poslednjih nekoliko godina konstantno nadmašuje inflaciju, čime se efektivno poboljšava životni standard. U poređenju sa oktobrom prethodne godine, realni rast penzija iznosi 7,9 odsto.

Direktor PIO fonda naglašava da je planom "Srbija 2025" već premašen prvobitni cilj od 430 do 450 evra, s obzirom na to da je prosečna penzija dostigla 485 evra. Planovi za programe "Srbija 2027" i "Srbija 2030" podrazumevaju nastavak iste dinamike rasta. Ovaj ambiciozni cilj potvrdio je i predsednik Vučić, najavivši da će za samo četiri godine prosečna penzija iznositi 750 evra, dok će prosečna plata dostići 1.700 evra, što predstavlja okosnicu ekonomskog plana za naredni period.

Fokus na penzije do 45.000 dinara

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, nedavno je potvrdio da će penzije u Srbiji nastaviti značajno da rastu i ove godine. Međutim, on je istakao i ključni problem koji država namerava da reši, nesrazmeru u iznosima povećanja do koje dolazi zbog procentualnog obračuna.

Penzije će prema iznetom planu rasti za sve građane, ali je predsednik naglasio neophodnost posebnog načina obračuna ili dodatnih isplata za one sa primanjima ispod 40.000 ili 45.000 dinara. Zatraženo je od nadležnih u PIO fondu da predlože konkretna rešenja kako bi se ova nepravda ispravila, a cilj mere je pružanje veće sigurnosti i dostojanstvenijeg života najugroženijim penzionerima.

Ovu strategiju potvrdio je i direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović. On ukazuje na to da prethodna procentualna povećanja, poput onog od 24,4 odsto iz prošle godine, ne donose isti nominalni finansijski efekat onima sa minimalnim primanjima i onima čija penzija premašuje 100.000 dinara.

Zbog toga je u planu da se, uz naredno redovno usklađivanje penzija, obezbedi i dodatni finansijski efekat usmeren isključivo na smanjenje razlike u visini primanja. Prema podacima Fonda PIO, ovom merom biće obuhvaćeno između 706.000 i 707.000 penzionera sa najnižim primanjima.

Trenutna slika penzionog sistema

Prema podacima Fonda PIO, u Srbiji trenutno ima oko 1,6 miliona korisnika penzija.

Statistika primanja Prosečna penzija u januaru 2026. godine, nakon povećanja od 12,2% iz decembra 2025., iznosi 56.843 dinara. (U periodu januar-oktobar 2025. prosečna penzija iznosila je 50.679 dinara ili 432,5 evra). Najniža zakonska penzija za kategoriju zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092 dinara. Najniža poljoprivredna penzija iznosi oko 24.443 dinara. Više od 300.000 penzionera prima najnižu penziju (najviše poljoprivrednika, bivših zaposlenih sa niskim zaradama ili nepunim radnim stažom).

Paketi solidarne pomoći i banjski oporavak

Pored direktnog usklađivanja penzija, država sprovodi i druge mere socijalne podrške. Podela paketa solidarne pomoći, koji sadrže prehrambene namirnice i sredstva za higijenu, počela je 20. marta u udruženjima penzionera širom Srbije.

Pravo na ove pakete imaju penzioneri čija primanja ne prelaze 34.201,32 dinara (najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto), uključujući i one koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir primanja ne prelazi ovaj cenzus. Za ovu namenu u tekućoj godini opredeljeno je 240 miliona dinara, što će omogućiti podelu paketa za više od 100.000 penzionera. Distribucija se vrši preko Saveza penzionera Srbije.

Takođe, u 2025. godini izdvojeno je 1,4 milijarde dinara za desetodnevni oporavak 22.000 penzionera u banjama, kao i za preko 94.000 paketa solidarne pomoći. Uz to, od 2020. godine država je kroz jednokratne novčane pomoći isplatila i oko 650 evra po penzioneru.