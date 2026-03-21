Slušaj vest

Novi Pravilnik o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, donosi preciznu mapu puta za hiljade radnika u Srbiji koji obavljaju najteže i najrizičnije poslove.

Dok se za većinu zaposlenih godina računa standardno, za određene kategorije u teškoj industriji, zdravstvu i energetici, 12 meseci rada može vredeti kao 14, 15 ili čak 16 meseci staža.

Najveće uvećanje staža rezervisano je za radna mesta sa ekstremnim uslovima rada.

Prema novim pravilima, u ovu "povlašćenu" grupu spadaju:

Crna metalurgija (Visoke peći): Topioničari, kao i rukovaoci rashladnog sistema i energetike na visokim pećima.

Rad na visini: Ovo je potpuno nova kategorija koja obuhvata visinske radnike na alpinističkom užetu. Njima se, zbog specifičnog rizika, svaka godina rada računa kao godinu i četiri meseca staža.

Najveće promene važiće u sektoru crne metalurgije, gde je detaljno razrađen spisak radnih mesta u železarama. U zavisnosti od posla, radnicima će se 12 meseci rada računati kao 14, 15 ili 16 meseci staža. Najveće beneficije predviđene su za poslove u visokim pećima, gde pojedina radna mesta ostvaruju pravo da im se godina rada računa kao 16 meseci staža.

Izmenama su obuhvaćeni i drugi sektori. U hemijskoj industriji uvedena su beneficirana radna mesta za vatrogasce u petrohemiji, dok je u termoelektranama dodat rad na poslovima odsumporavanja.

U energetici i održavanje opreme precizirana su radna mesta sa uvećanim stažom. Za većinu ovih poslova važi pravilo da se 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža. Značajne izmene uvedene su i u zdravstvu, posebno u oblasti hitne medicinske pomoći. Prema novim pravilima: lekarima na terenu i u transportu 12 meseci rada računa se kao 15 meseci staža, medicinskim tehničarima i vozačima saniteta kao 14 meseci.

Izmene pravilnika postaju punovažne osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Ovim preciziranjem radnih mesta, država nastoji da pravednije vrednuje rad u industrijama koje su stub privrede, ali i u javnim službama koje zahtevaju maksimalnu psihofizičku spremnost.