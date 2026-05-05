Future & AI Summit: Nova istina o gojaznosti – nauka i tehnologija u službi zdravlja
Jedna od najvažnijih tema savremenog društva, a to je gojaznost, otvorena je danas na marginama Future & AI Summita 2026, i to iz novog ugla koji prevazilazi prebacivanje odgovornosti na pojedinca. U fokusu novog stava jeste poruka da višak kilograma nije samo pitanje volje, već složen zdravstveni izazov u kojem ključnu ulogu imaju biologija, hormoni, genetika i životne okolnosti.
Inicijativa „Učini život lakšim - Istina o gojaznosti“, ukazuje da decenije iskustva sa dijetama i fizičkom aktivnošću jesu osnova zdravijeg života, ali često nisu dovoljne za dugoročne rezultate.
“Savremena nauka potvrđuje da organizam nakon gubitka kilograma aktivira mehanizme koji podstiču njihov povratak, jer se povećava osećaj gladi i usporava metabolizam. To znači da borba sa kilogramima nije slabost, već fiziološki proces koji zahteva razumevanje i adekvatnu podršku. Gojaznost utiče i na zdravlje žena i to sa višestrukim posledicama, od umora i bolova u zglobovima, do povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i metaboličkog sindroma. Poseban izazov predstavlja period menopauze, kada hormonske promene često dovode do povećanja telesne mase, čime se dodatno povećava zdravstveni rizik”, kaže Želimir Bantić, osnivač Akademije zdravih nauka i magistar farmacije.
Gojaznost, prema njegovim rečima, može uticati i na reproduktivno zdravlje, smanjujući šanse za ostvarivanje trudnoće, kako prirodnim putem tako i kroz vantelesnu oplodnju.
“Procene pokazuju da žene sa indeksom telesne mase iznad 25 imaju do 30% manje šanse da ostanu u drugom stanju. Istovremeno, povećava se i rizik od komplikacija tokom trudnoće, što dodatno naglašava značaj pravovremene i stručne podrške”, kaže Bantić dodajući da se pored fizičkih, ne smeju zanemariti ni emocionalni aspekti poput osećaja iscrpljenosti, gubitka motivacije i dugotrajnog napora bez rezultata.
Inicijativa „Istina o gojaznosti“ ne nudi brza rešenja, dodaje on, već pruža prostor za informisanje, procenu zdravstvenog stanja i povezivanje sa stručnjacima koji mogu da vode kroz proces promene na održiv i individualan način.
Future & AI Summit danas je bio pravo mesto za diskusiju o novim rešenjima, gde se zdravlje posmatra kroz integraciju medicine, tehnologije i personalizovanog pristupa. Digitalni alati, dostupnost informacija i savremeni modeli podrške omogućavaju pojedincima da bolje razumeju sopstveno telo i donose odluke zasnovane na znanju, a ne na pritisku okoline. Poruka koja se šalje sa Future & AI Summita je da budućnost zdravlja ne leži u univerzalnim savetima, već u razumevanju kompleksnosti svakog pojedinca i povezivanju naučnih dostignuća sa realnim životnim potrebama.
