Nikada ne treba ići na razgovor za posao bez unapred pripremljenih odgovora, poručuje Erin Mekgof, stručnjak za karijeru. Imati spremne odgovore koje možete izneti u pravom trenutku može vas poštedeti neprijatnosti smišljanja odgovora na zahtevna pitanja.

Kako navodi Mekgof, autorka knjige "Tajni jezik posla: Hiperkorisni scenariji za svaku situaciju", vežbanje onoga što želite da kažete unapred pomaže da ostanete smireni i pribrani u situacijama pod pritiskom.

Prema njenom iskustvu, jedno od pitanja koje često zbunjuje kandidate jeste: "Zašto ste napustili svoju prethodnu poziciju?".

- To je zaista uobičajeno pitanje sa kojim se ljudi muče jer ljudi ne znaju kako da ga formulišu na način koji deluje istinito, ali koji možda ne otkriva baš celu priču - kaže Mekgof.

U suštini, poslodavce ne zanima previše zašto ste napustili prethodni posao, navodi Mekgof u svojoj knjizi. Oni zapravo traže "crvene zastavice" i pokušavaju da procene zbog čega biste mogli da napustite i novu poziciju.

Najvažnije je imati na umu da intervju "nije seansa za izbacivanje frustracija", kaže ona. To nije trenutak da govorite o svom "užasnom šefu i kolegama" iz prethodne firme.

Kada kandidat kritikuje bivši posao, iz ugla poslodavca, "sve što oni čuju je: 'Ova osoba nosi mnogo tereta iz prošlosti' ili 'Donosi mnogo drame'", kaže Mekgof.

Kao opšte pravilo, Mekgof savetuje da izbegavate negativne komentare o bivšoj kompaniji ili kolegama. Takođe, u zavisnosti od veličine industrije, postoji mogućnost da poslodavac poznaje vaše bivše saradnike.

Kandidati treba pažljivo da formulišu odgovor na ovo pitanje, piše Mekgof.

- I dalje govorite istinu, samo na način koji je prilagođen željenom ishodu intervjua, a to je da poslodavac bude impresioniran vama - kaže ona.

Ona preporučuje tri koraka za dobar odgovor:

1. Istaknite nešto što vam se dopadalo na prethodnom poslu

Na primer, možete reći: "Zaista sam uživao u proizvodima na kojima sam radio" ili "Bio sam ponosan na posao koji sam uspeo da postignem".

2. Ukratko objasnite razlog odlaska

Mekgof savetuje upotrebu neutralnog jezika. Potpuno direktna istina često nije ono što poslodavci žele da čuju, kaže ona. Na primer, umesto da kažete da ste otišli zbog lošeg šefa, možete reći: "Kompanija je napravila promenu u menadžmentu i, nažalost, to je zaista promenilo dinamiku moje uloge".

Ako želite da izbegnete detalje, u redu je da odgovor bude opštiji. Bez obzira na pravi razlog, možete reći: "Osetio sam da je pravi trenutak da krenem dalje" ili "Tražio sam više prilika u svojoj karijeri".

3. Preusmerite fokus na novi posao

Na primer: "Video sam da se pojavila ova pozicija i mislim da mogu da donesem veliku vrednost ovoj kompaniji. Zato sam danas ovde sa vama", kaže Mekgof.

Na kraju, važno je da naglasak stavite na svoje veštine i interesovanje za poziciju za koju konkurišete, a ne na posao koji ste napustili, i da ceo razgovor zadržite u pozitivnom tonu.