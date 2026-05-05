Plaćanja u evrima od danas su postala jeftinija zahvaljujući SEPA sistem, a koliko tačno, zavisi u kojoj banci imate otvoreni devizni račun u ovoj valuti, koji je neophodan i za slanje, i za primanje novca iz inostranstva. A tarifnici 18 banaka su potpuno različiti i pravila nema osim da je prijem novca gotovo uvek jeftiniji od slanja. Tako prijem evra iz inostranstva građane može da košta i nula dinara, ali i 45.000 dinara za velike iznose u pojedinim bankama, dok se provizija za slanje novca kreće od oko 450 dinara pa do 32.000 dinara.

Od danas, 5. maja 2026. godine, građani i privrednici mogu preko banaka u Srbiji da plaćaju i primaju novac u evrima u okviru SEPA platnog sistema - jedinstvenog područja plaćanja u evrima. Dok SWIFT omogućava međunarodna plaćanja u praktično svim državama sveta, SEPA omogućava plaćanja samo unutar SEPA zone (EU + pridružene zemlje).

SEPA plaćanja biće brže realizovana u odnosu na dosadašnja. Kako su objasnili u Udruženju banaka Srbije, u praksi će se plaćanja u evrima prema SEPA zemljama izvršavati istog dana za naloge podnete do vremena za prijem naloga koje je definisano u terminskom planu konkretne banke (na primer - do podneva), odnosno narednog radnog dana za naloge podnete posle tog vremena.

U nastavku donosimo pregled javno objavljenih cenovnika 17, od 18 banaka koje su pristupile SEPA sistemu plaćanja.

ADIKO BANKA

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava s deviznog tekućeg računa po nalogu fizičkih lica - SEPA platni sistem 10 evra;

Prijem novčanih sredstava iz zemlje i inostranstva na devizni tekući račun (opcija SHA i BEN) iz zemlje i inostranstva - SEPA platni sistem 5 evra.

AIKBANK

SEPA plaćanje prema inostranstvu ili drugoj banci u zemlji - rezidenti / nerezidenti:

papirni nalozi: *2.950 dinara;

elektronski nalozi: 1% - min 600, max 1.750 dinara;

* Do uspostavljanja funkcionalnosti za iniciranje deviznih plaćanja putem elektronskih kanala, za platne naloge podnete u papirnoj formi obračunavaće se naknada važeća za elektronski inicirane naloge, navodi Aikbank.

Prilivi kroz SEPA transakcije su u ovoj banci bez naknade.

ALTA BANKA

Plaćanja ka inostranstvu

Bezgotovinski prenos sredstva po nalogu fizičkih lica na platni račun fizičkog ili pravnog lica u inostranstvu - SEPA 0,45% - min 720 dinara, max 27.000 dinara;

Bezgotovinski prenos sredstva po nalogu fizičkih lica na devizne račune fizičkih ili pravnih lica kod druge banke u zemlji - SEPA 0,36% min 450 dinara, max 22.000 dinara;

Na devizne račune fizičkih ili pravnih lica kod druge banke u Republici Srbiji po poslovima kupoprodaje nekretnina i premija životnog osiguranja i plaćanja zakupa stanova - SEPA 0,27% - min 2.250 dinara, max 13.000 dinara;

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni platni račun u evrima:

Do 100 evra - SEPA 90 dinara;

Preko 100,01 evra - SEPA 0,36% min 450 dinara, max 27.000 dinara.

Prijem novčanih sredstava iz Srbije na devizni platni račun u evrima (ovo se ne odnosi na transakcije unutar banke)

Do 100 evra - SEPA 90 dinara;

Preko 100,01 evra - SEPA 0,18 % min 270 dinara, max 9.000 dinara.

Prijem penzija iz inostranstva

Po osnovu inostranih penzija preko banke administratora - SEPA 90 dinara;

Po osnovu inostranih penzija u iznosu penzija preko 100 evra - SEPA 0,18% - min 270 dinara, max 9.000 dinara.

ADRIATIC BANKA

Odliv evra preko SEPA kanala:

0.45% - min 900 dinara, max 18.000 dinara;

Priliv evra preko SEPA kanala:

do 100 evra: 180 dinara;

Preko 100 evra: 0.18% - min 450 dinara, max 13.500 dinara. API BANK

U trenutku nastanka ovog teksta Api banka nije imala objavljene tarifnike za SEPA plaćanja na svom sajtu.

BANKA INTEZA

Bezgotovinski prenos kroz SEPA platnu šemu

0,09% - min 300 dinara, max 5.500 dinara;

Povraćaj sredstava po konačnom obračunu službenog puta na račun u drugoj domaćoj banci - SEPA platna šema:

0,04% - min 150 dinara, max 2.750 dinara;

Prijem novčanih sredstava na devizni račun

Prijem novčanih sredstava u evrima - SEPA platna šema

0,06% - min 100 dinara, max 15.000 dinara;

Elektronsko i mobilno bankarstvo - bezgotovinski prenos po nalogu fizičkih lica - SEPA platna šema:

0,04% - min 150 dinara, max 2.750 dinara;

Povraćaj sredstava po konačnom obračunu službenog puta na račun u drugoj domaćoj banci - SEPA platna šema

0,02% - min 75 dinara, max 1.350 dinara; BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava - SEPA plaćanje - 500 dinara.

KINESKA BANKA (BANK OF CHINA)

Kineska banka radi samo sa pravnim licima.

ERSTE BANKA

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima u okviru platne šeme SEPA Credit Transfer:

Doznaka ka drugoj banci u zemlji u evrima - 1.990 dinara;

Doznaka ka drugoj banci u inostranstvu u evrima- 1.990 dinara.

Prijem novčanih sredstava iz druge banke na devizni tekući račun u evrima u okviru platne šeme SEPA Credit Transfer:

Doznaka iz druge banke u zemlji u evrima - 650 dinara,

Doznaka iz druge banke u inostranstvu u evrima 650 dinara. HALKBANK SEPA plaćanje papirni nalog na šalteru banke 800 dinara;

SEPA plaćanje elektronsko i mobilno bankarstvo 550 dinara;

SEPA prilivi 400 dinara. NLB Komercijalna banka

Plaćanja/prenosi prema inostranstvu u stranoj valuti i u Republici Srbiji putem SEPA kanala:

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platni račun u inostranstvu u evrima 0,56% - min 800 dinara, max 32.000 dinara;

Na platne račune vlasnika ili članova porodice kod drugih banaka u valuti evro 0,40% - min 1.200 dinara, max RSD 24.000 dinara.

Na platne račune kod drugih banaka u skladu sa zakonskom regulativom u valuti evro (promet i zakup nepokretnosti, premija životnog osiguranja, donacije i dr.) 0,32%, max 16.000 dinara;

Na račune investicionih fondova kod drugih banaka u valuti evro 0,32%, max 16.000 dinara.

Prijem novčanih sredstava na devizni platni račun

Prijem novčanih sredstava na devizni platni račun u evrima (iz inostranstva i/ili Republike Srbije): 0,28% - min 240 dinara, max 32.000 dinara;

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva po osnovu ino penzija u evrima: 0,28% min RSD 120,00

MIRABANK SEPA plaćanje do 20.000 evra - 1.500 dinara;

SEPA plaćanje preko 20.000 evra - 3.000 dinara;

SEPA priliv - bez naknade. 3BANK

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima:

Dolazni SEPA transfer do 20.000 evra - 500 dinara;

Dolazni SEPA transfer preko 20.000 evra 0,1% - min 2.400 dinara, max 6.000 dinara.

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog tekućeg računa:

SEPA kreditni transfer do 20.000 evra- 500 dinara;

SEPA kreditni transfer preko 20.000 evra 0,10% - min 2.400 dinara, max 6.000 dinara;

SEPA kreditni transfer – povrat na zahtev klijenta 800 dinara. OTP BANKA

Eksterni prenos na račun istog korisnika kod druge banke u zemlji:

Papirni SEPA nalog: 2.550 dinara po transakciji;

Elektronski SEPA nalog: 950 dinara po transakciji

Eksterno plaćanje na račun drugog korisnika u drugoj banci u zemlji ili na račun u inostranstvo:

Papirni SEPA nalog: 2.550 dinara po transakciji;

Elektronski SEPA nalog: 950 dinara po transakciji.

Eksterno plaćanje na račun u inostranstvo kroz uslugu OTP ekspres:

Papirni SEPA nalog: 2.000 dinara;

Elektronski SEPA nalog: 750 dinara. PROKREDIT BANKA Prilivi (SEPA) - 2 evra;

Odlivi (SEPA, uvek opcija SHARE) - 5 evra. RAJFAJZEN BANKA

Iznos provizije za SEPA plaćanja zavisi od vrste računa, odnosno paketa koji korisnik ima u banci.

Ovo su provizije u tarifi "devizni tekući račun u paketu".

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava s deviznog tekućeg računa

Na platni račun u Republici Srbiji:

SEPA platne transakcije i transakcije u međubankarskom deviznom kliringu

NA ŠALTERU: 0,50% - min 750 dinara, max 30.000 dinara;

Na platni račun u inostranstvu

SEPA platne transakcije i transakcije u međubankarskom deviznom kliringu (nalog):

0,50% - min 750 dinara, maks 30.000 dinara

eBanking, mBanking

Na platni račun u inostranstvu 0,50% - min 750 dinara, maks 30.000 dinara;

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun

SEPA platne transakcije i transakcije u međubankarskom deviznom kliringu (nalog)

Prijem do 10.000 evra: 0,35%, min 250 dinara;

Prijem od 10.000,01 do 50.000 evra - 0,25%

Prijem preko 50.000 evra - 0,15%, max 45.000 dinara. SRPSKA BANKA Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni platni račun u evrima kroz SWIFT/SEPA - bez naknade;

Prijem novčanih sredstava na devizni račun po osnovu zarada, penzija kroz SWIFT/SEPA - bez naknade;

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog platnog računa u evrima - na platni račun u inostranstvu kroz SEPA (doznaka) 600 dinara;

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog platnog računa u evrima - na platni račun u Republici Srbiji (platni račun kod druge poslovne banke) kroz SEPA - 600 dinara;

Prenos sredstva u banci ili na drugu banku u zemlji u humanitarne svrhe kroz SEPA - bez naknade. UNICREDIT BANKA

I Unikredit banka pruža usluge plaćanja u evrima kroz SEPA šeme, tarifnici su navedeni za svaki paket tekućih računa u banci.

YETTEL BANKA

Prema tarifniku, naknada za bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima (na platni račun u inostranstvu) u SEPA sistemu naknada je 0,4 odsto od iznosa transakcije, odnosno minimum 600 dinara, a maksimum 4.000 dinara.

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima: naknada za SEPA platne transakcije je 0,4 odsto (minimum 240 dinara, maksimum 6.000 dinara).

I za SWIFT uplate i za SEPA uplate po osnovu humanitarne pomoći ove naknade se ne naplaćuju.

SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju i određene teritorije. Ceo spisak je dostupan na zvaničnom sajtu Evropskog platnog saveta.

Od ukupno 19 banaka koliko ih posluje u Srbiji, 18 su članice SEPA sistema plaćanja.