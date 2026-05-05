U Srbiji je danas inicirana prva SEPA transakcija, a ovaj važan iskorak za domaće bankarstvo predvodila je ALTA banka. Integracijom u evropski platni sistem, banka je otvorila novo poglavlje u pružanju prekograničnih platnih usluga, omogućavajući domaćim klijentima efikasne prilive i odlive u evrima u okviru SEPA zone.

Ovaj korak potvrđuje potpunu operativnu, tehnološku i organizacionu spremnost ALTA banke i rezultat je višemesečnih priprema sprovedenih u skladu sa najvišim evropskim platnim standardima.

ALTA banka je jedna od prvih banaka u Srbiji koja je podnela zahtev za priključenje SEPA sistemu i dobila regulatorno odobrenje za njegovu primenu, što je iniciralo pravovremenu tehničku i operativnu pripremu za realizaciju prvih transakcija.

„Prva SEPA transakcija u ALTA banci obavljena je u skladu sa svim tehničkim i regulatornim zahtevima koje ovaj sistem podrazumeva, od primene ISO 20022 standarda do potpune automatizacije procesa poravnanja. To potvrđuje da su ključni sistemi, procedure i interne kontrole uspešno prilagođeni evropskom platnom okviru”, ističu u ALTA banci.

SEPA sistem – brzina, efikasnost i prednosti u praksi SEPA (Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveni okvir koji omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod istim osnovnim uslovima, pravima i obavezama, bez obzira na to da li se radi o nacionalnom ili prekograničnom transferu unutar SEPA zone. U praksi, to znači da su brzina i troškovi plaćanja u velikoj meri izjednačeni sa nacionalnim transakcijama. U poređenju sa konvencionalnim SWIFT modelom međunarodnih plaćanja, SEPA omogućava kraće rokove izvršenja, niže troškove i viši stepen procesne standardizacije. Jedinstvena pravila i visok stepen tehničke usklađenosti omogućavaju veću automatizaciju i efikasnije izvšenje platnih procesa. Značaj za privredu i građane

U praksi, SEPA donosi konkretne koristi kompanijama koje redovno posluju sa partnerima iz Evropske unije. Brže knjiženje priliva u evrima unapređuje upravljanje likvidnošću, dok optimizacija lanca plaćanja doprinosi sniženju ukupnih troškova poslovanja. Ujednačeni rokovi izvršenja i jasna struktura naknada omogućavaju preciznije finansijsko planiranje, a kraći ciklus poravnanja faktura smanjuje potrebu za dodatnim finansiranjem obrtnog kapitala.

Za izvoznike, distributere i kompanije koje posluju na evropskom tržištu, SEPA pojednostavljuje svakodnevne procese jer se isti model plaćanja primenjuje na više tržišta, bez potrebe za prilagođavanjem procedura za svaku pojedinačnu zemlju.

Istovremeno, koristi SEPA sistema osećaju i građani, kroz brže i povoljnije transfere iz inostranstva i jednostavnije plaćanje roba i usluga u evrima, što doprinosi unapređenju korisničkog iskustva u uslovima rastuće digitalne i prekogranične potrošnje. Dugoročni uticaj na stabilnost i razvoj domaćeg tržišta

Uvođenje SEPA standarda predstavlja važan korak u daljem usklađivanju domaćeg finansijskog sistema sa evropskim platnim okvirom i dugoročnim ciljevima ekonomske integracije. Pristup SEPA infrastrukturi ima širi sistemski efekat, kroz povećanje efikasnosti platnog prometa, jačanje konkurentnosti domaćih kompanija i unapređenje ukupne finansijske povezanosti Srbije sa tržištima Evropske unije. Za bankarski sektor, SEPA znači viši stepen standardizacije i interoperabilnosti, kao i dodatni podsticaj modernizaciji platnih rešenja, dok za nacionalnu ekonomiju predstavlja potvrdu tehničke zrelosti, stabilnosti i spremnosti za uključenje u savremene evropske finansijske tokove. Put ka plaćanjima u realnom vremenu Implementacija SEPA standarda u Srbiji odvija se paralelno sa regulatornim usklađivanjem i finalizacijom nacionalnog okvira za punu primenu evropskih platnih pravila. ALTA banka je ovaj proces dočekala sa već izgrađenim tehničkim i operativnim kapacitetima, oslanjajući se na jasno definisane procese i iskustvo stečeno unutar ALTA Grupe u oblasti platnih usluga.

Fokus banke već je usmeren na narednu fazu razvoja – SEPA instant plaćanja u realnom vremenu. S obzirom na to da klijenti u Srbiji, zahvaljujući rešenjima Narodne banke Srbije, već godinama koriste prednosti domaćeg IPS sistema, uključujući i popularnu funkciju „Prenesi“, uvođenje SEPA standarda predstavlja prirodan korak napred. Ovakav pristup omogućava da se efikasnost na koju su korisnici navikli u domaćem platnom prometu, uz prenos sredstava u roku kraćem od deset sekundi i dostupnost 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, sada preslika i na prekogranične transakcije. Ovakav model donosi suštinske promene u efikasnosti poslovanja, upravljanju likvidnošću i kvalitetu korisničkog iskustva. ALTA banka u evropskom platnom okviru Implementacija SEPA standarda u ALTA banci deo je šire strategije dosledne primene evropskih pravila, jasno definisanih procesa i kontinuiranog unapređenja platnih usluga. Kao banka koja zadržava punu funkcionalnost međunarodnog platnog prometa van SEPA područja, uz kliring za transakcije u regionu sa bankama partnerima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, ALTA banka klijentima obezbeđuje kompletan okvir za međunarodno poslovanje. U okruženju u kojem SEPA izjednačava uslove za sve tržišne učesnike, razlike se grade kroz operativnu spremnost i sposobnost banaka da klijentima obezbede konkretne i merljive koristi. Realizacijom prve SEPA transakcije, ALTA banka potvrđuje model poslovanja koji je već usklađen sa evropskim načinom rada i očekivanjima savremenog tržišta.

Upravo takav nivo operativne spremnosti predstavlja snažan oslonac i u procesu SEPA integracije. Kao lider u oblasti platnih usluga, ALTA Pay je u okviru ALTA Grupe godinama gradio visoke standarde brzine, pouzdanosti i obima obrade transakcija, usklađujući operativne prakse sa evropskim pravilima. To iskustvo danas se prirodno prenosi i na bankarski segment, gde ALTA banka, kao jedna od deset vodećih banaka na domaćem tržištu, nastavlja da jača svoju poziciju u primeni savremenih platnih rešenja, oslanjajući se na snagu i sinergiju cele ALTA Grupe.