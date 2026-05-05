U severoistočnom delu Republike Srpske, između reka Save i Drine, smestila se banja koja iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca. Banja Dvorovi, udaljena svega nekoliko kilometara od Bijeljine, predstavlja spoj prirodnog ambijenta, lekovitih voda i pristupačnih cena, što je čini jednom od najprivlačnijih destinacija u ovom delu regiona.

Idealni uslovi za odmor

Okružena pitomim pejzažima Semberije, bogatim zelenilom i uređenim parkovima, banja nudi idealne uslove za odmor, ali i za prevenciju i lečenje brojnih zdravstvenih tegoba. Posebnu vrednost predstavlja termomineralna voda, čija su lekovita svojstva potvrđena analizama i dugogodišnjom primenom u terapijske svrhe.

Pogodna za lečenje brojnih bolesti

U savremeno opremljenom medicinskom bloku, uz nadzor stručnog osoblja, uspešno se tretiraju različiti oblici oboljenja:

reumatskih oboljenja

hronične ginekološke bolesti

dijabetes

kožne bolesti poput psorijaze i ekcema

posttraumatska stanja sa akcentom na rehabilitaciju pacijenata nakon povreda i operacija donjih ekstremiteta Dodatni sadržaji

Gostima su na raspolaganju i dodatni sadržaji poput masaža, inhalacija i akupunkture, dok se terapije često kombinuju sa kupkama u lekovitoj vodi, koja se preporučuje i za određene probavne tegobe.

O zdravlju posetilaca brine tim sastavljen od specijalista fizijatara, fizioterapeuta, medicinskih tehničara i drugog stručnog osoblja, što garantuje kvalitetnu i sigurnu uslugu tokom cele godine.

Najveća posećenost tokom leta

Iako medicinske usluge funkcionišu tokom cele godine, turistička sezona svoj vrhunac dostiže u letnjim mesecima. Tada kompleks poseti i do 120.000 gostiju iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i šireg regiona.

Posebnu atrakciju predstavlja sportsko-rekreativni centar sa pet bazena, kapaciteta i do 6.000 posetilaca dnevno, što ovu banju čini idealnim izborom za porodični odmor, ali i organizovane posete poput ekskurzija i sportskih događaja.

Smeštaj za svačiji budžet

U okviru kompleksa nalazi se Hotel Sveti Stefan, koji raspolaže dvokrevetnim sobama i apartmanima, uz mogućnost izbora usluga od noćenja s doručkom do punog pansiona. Cene noćenja kreću se već od oko 23 evra po osobi, dok luksuznije opcije dostižu oko 30 evra.

S druge strane, privatni smeštaj nudi još pristupačnije varijante - od 10 do 15 evra po osobi za sobe, dok se apartmani mogu pronaći već od 20 evra po noći. Iako hotel nudi dodatne pogodnosti poput obroka i terapija, razlika u ceni nije drastična, što gostima ostavlja širok izbor u skladu s budžetom i potrebama.

Potencijal za razvoj turizma

Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i blizini većih gradova poput Beograda, Novog Sada, Sarajeva i Banje Luke, Banja Dvorovi ima značajan potencijal i za razvoj kongresnog turizma. U sklopu kompleksa nalaze se i sale za seminare, prezentacije i stručne skupove.

Spoj prirode, zdravlja i pristupačnih cena čini ovu banju pravom "lepoticom Semberije“, koja sve više pronalazi svoje mesto na turističkoj mapi regiona.