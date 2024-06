OD OVIH TURISTA ĆEMO BAŠ DA NAMLATIMO LOVU! Glavni motiv putovanja im nije odmor, a troše tri puta više nego obični gosti

Kongresni turizam, grana turizma čiji cilj nije odmor, već učešće poslovnih ljudi na seminarima, konferencijama, naučno-stručnim skupovima, simpozijumima, velika je šansa za Srbiju, pošto su poslovna putovanja jedan od glavnih razloga za posetu stranih turista našoj zemlji.

Kongresi i slični događaji koji traju od jednog do nekoliko dana okupljaju ljude iz različitih sfera društvenog života, koji su zahtevni gosti koji za svoj novac očekuju kvalitet, udobnost, brzinu, tačnost i fleksibilnost.

Dobar plan i program aktivnosti, udoban hotelski smeštaj, dobra putna infrastruktura, ali i dobro osmišljeno slobodno vreme, samo su neki od zaheva učesnika ovakvih skupova.

Poslovna putovanja su, tvrde u Ministarstvu turizma i omladine, jedan od glavnih razloga za posetu stranih turista Srbiji, što dovoljno govori o značaju kongresnog za celokupni turizam naše zemlje.

- To se posebno odnosi na Beograd koji se sa rekonstrukcijom Sava Centra i velikim brojem kongresnih hotela odlično afirmisao kao destinacija za skupove i događaje. Najveći broj gostiju koji odsedaju u beogradskim hotelima su poslovni turisti. Širom Srbije, tradicionalne turističke destinacije, poput Zlatibora, Kopaonika, Vrnjačke Banje, Banje Vrdnik, u periodima van letnje i zimske sezone, svoje kapacitete dominantno koriste za organizovanje kongresa. Srbija ima sve preduslove za dalji razvoj kongresnog turizma, počev od razvijene hotelske infrastrukture budući da postoje brojni prostori u kojima mogu da se organizuju sastanci do 1.000 delegata, a Sava Centar nakon rekonstrukcije može da realizuje skupove do 5.000 učesnika - objašnjavaju u resornom ministarstvu.

foto: Shutterstock

Kako tvrde, Beograd ima i odličnu avio povezanost sa velikim brojem svetskih destinacija, a prednost Srbije se ogleda i u tome što smo cenovno konkurentni u odnosu na druge kongresne centre.

- Takođe, Srbija nudi dosta pratećih sadržaja koji su sastavni deo kongresnih tura, u segmentu rekreacionog turizma, sportskih aktivnosti, kao i kulturne ture za poslovne turiste koji borave u našoj zemlji. Manifestacija EKSPO je definitivno najbolja referenca za Srbiju kao kongresnu destinaciju budući da se radi o globalnoj platformi za poslovnu razmenu koja će nas dodatno etablirati u poslovnom svetu - kažu za Kurir u Ministarstvu turizma i omladine i dodaju da očekuju da će izgradnjom novih najmodernijih hotelskih kapaciteta biti dodatno unapređena ponuda za organizaciju velikih skupova.

BROJKE 7% veći je broj stranih turista u Srbiji u aprilu 2024. u odsnosu na isti mesec 2023. 569.833 stranih turista boravilo je u Srbiji za prva četiri meseca 2024., što je za 10,7 odsto više nego u istom periodu 2023. 1.642.64 noćenje ostvarili su strani turisti u Srbiji u prva četiri meseca 2024. što je za pet odsto više nego u istom periodu 2023.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turistučkih agencija Srbije (JUTA) kaže za Kurir da su učesnici kongresa i sličnih skupova najplatežniji gosti.

foto: Kurir televizija

- Firme šalju ljude na te skupoev, kotizacije su visoke i potrošnja tih ljudi je dosta veća od običnih turista. U proseku turisti u Srbiji troše 120 evra po danu, a kongresni turista troši dva do tri puta više, e sad koliko je to para teško je izračunati. To je jedan veliki biznis na svetskom nivou. Treba se izboriti za kongres jer ih i drugi gradovi žele, a imaju bolje uslove od nas, poput Rima, Barselone, Praga, Budimpešte, Istanbula. Možda fokus treba da nam bude na manjim kongresima za koje veliki gradovi nisu zainteresovani i da poalko uđemo na kongresnu mapu i da polaku steknu naviku da je Beogad jedan od kandidata - kaže Seničić.

On dodaje da Srbija ima dobar potencijal za kongresni turizam jer smo u centru Evrope, Er Srbija iam letobe prema svim značajnijim destinacijama, ali nam treba malo više ozbiljnosti.

- Trebalo bi da se daju ponude koje su atraktivne, a mi imamo svašta da ponudimo, od vinskih tura do nekih fantastičnih objekata po Srbiji u privatnom vlasništvu - ističe Seničić i naglašava da je Srbija rpošle godine bila među prvih 50 zemalja u oblasti kongresnog turizma, ali da bi mogla da bude još bolja.