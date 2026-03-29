Na šest kilometara od centra Pirota u netaknutoj prirodi kanjona Gradašničke reke nalazi se termalni izvori lekovite vode pod imenom Dag banjica. U pitanju je jedan od najneobičnijih prirodnih fenomena u Srbiji koji nazivaju i "izvorom života". Ovo mesto poslednjih godina sve više privlači ljubitelje prirode, avanturiste i one koji traže beg od gradske vreve, a sve je potpuno prirodno i neuređeno. Samo ime potiče od turskog spahije Daka, koji je živeo u Gradašnici, a u narodu je poznata i kao Gorska ili Vidlička banjica. Izvorište je neuređeno, a posetioci ovde dolaze na svoju ruku, često se kupajući u prirodnim bazenima poznatim i kao kace.

Kako se dolazi?

Do Dag banjice iz Beograd najlakše se stiže automobilom. Put vodi autoputem do Niša, a zatim dalje ka Pirotu negde oko 300 kilometara, a put traje približno tri do tri i po sata vožnje. Nakon dolaska u Pirot, potrebno je uputiti se ka Gradašnici. Naime, Dag banjica je smeštena u podnožju planine Vidlič, a do nje se ne dolazi klasičnim putem. Posetioci najpre stižu do sela Gradašnica, odakle sledi pešačenje kroz kanjon u dužini od oko dva kilometra. Upravo taj deo puta, kako kažu oni koji su već bili, predstavlja poseban doživljaj kombinaciju divlje prirode, stena i zvuka reke. Nalazi se na nadmorskoj visini od 470 do 510 metara, a termalna voda koja izbija iz izvorišta je konstantne temperature od 28-29 °C tokom cele godine, odnosno i leti i zimi.

Termalni izvor Dag banjica spada u prirodne, blago mineralizovane vode koje su prepoznate po svojoj stabilnoj temperaturi i specifičnom sastavu, iako nisu detaljno medicinski istražene. Voda je termalna, blago mineralna i izbija direktno iz stena u kanjonu. Kako ima stalan protok voda je sveža i ne zadržava se dugo, a zbog svog sastava i temperature svrstava se u mlake termalne izvore, koji deluju blago i pogodni su za duži boravak u vodi. Veruje se da ova voda pomaže kod sledećih stanja:

ekcemi

suva i iritirana koža

blaži oblici dermatitisa

bolovi u leđima

reuma i ukočenost

oporavak nakon fizičkog napora

napetost i stres

umor

nesanica

Važno je istaći da ne postoje zvanične medicinske analize koje potvrđuju lekovitost ove vode kao terapije. Efekti su uglavnom iskustveni i tradicionalni, a ne klinički dokazani. Osobe sa ozbiljnim zdravstvenim problemima (srce, pritisak, hronične bolesti) treba da se konsultuju sa lekarom pre dužeg boravka u ovoj toploj vodi.

Cene smeštaja

Dag banjica je mesto koje privlači turiste tokom cele godine, a odim domaćih gostiju dolaze i turisti iz Bugarske i Severne Makedonije.S obzirom na to da na samom lokalitetu nema smeštajnih kapaciteta, posetioci najčešće borave u obližnjem Pirotu. Cene noćenja u privatnom smeštaju su od 20 do 40 evra, dok su apartmani i hoteli nešto skuplji u zavisnosti od nivoa komfora.

A, ako ste već došli u Pirot onda treba da probate neke od brojnih pirotskih specijaliteta. Najpoznatija je pirotska peglana kobasica za koju se veruje da je afrodizijak, jede se uz sir i rakiju, tu je i pirotski kačkavalj, pa pirotska banica, tanka pita sa sirom, zeljem i mesom, jagnjetina ispod sača, roštilj... najbolje od svega je što su cene prava bagatela, pa će vas kompletan ručak koštati oko 800 dinara po osobi.