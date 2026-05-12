Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija predstaviće svoju postavku u okviru 68. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, koji će se održati od 19. do 22. maja, u hali 2C Beogradskog sajma.

Pod sloganom "Igraj za čovečanstvo! Nauka za sve – Tehnologija i inovacije oblikuju budućnost", ovogodišnja izložbena postavka okupiće različite aktere inovacionog ekosistema Srbije, od naučnoistraživačkih organizacija, naučno-tehnoloških parkova, do startapa i brojnih drugih kompanija i institucija iz državnog i privatnog sektora.

Tokom četiri dana programa posetioci će imati priliku da čuju razgovore i prezentacije o najaktuelnijim temama poput predstojeće izložbe EKSPO 2027, razvoja i primene veštačke inteligencije, transfera tehnologija, saradnje i povezanosti unutar ekosistema, ali i da se upoznaju sa konkretnim inovativnim rešenjima naučnoistraživačkih organizacija, startapa i inovativnih kompanija.

Foto: Nitra

Program će obuhvatiti više od dvadeset panela i tematskih sesija, uz učešće preko šezdeset govornika, dok će izložbenu postavku činiti preko 120 inovativnih eksponata iz osamdeset različitih organizacija.