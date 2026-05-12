Slušaj vest

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija predstaviće svoju postavku u okviru 68. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, koji će se održati od 19. do 22. maja, u hali 2C Beogradskog sajma.

Pod sloganom "Igraj za čovečanstvo! Nauka za sve – Tehnologija i inovacije oblikuju budućnost", ovogodišnja izložbena postavka okupiće različite aktere inovacionog ekosistema Srbije, od naučnoistraživačkih organizacija, naučno-tehnoloških parkova, do startapa i brojnih drugih kompanija i institucija iz državnog i privatnog sektora.

Tokom četiri dana programa posetioci će imati priliku da čuju razgovore i prezentacije o najaktuelnijim temama poput predstojeće izložbe EKSPO 2027, razvoja i primene veštačke inteligencije, transfera tehnologija, saradnje i povezanosti unutar ekosistema, ali i da se upoznaju sa konkretnim inovativnim rešenjima naučnoistraživačkih organizacija, startapa i inovativnih kompanija.

1.jpeg
Foto: Nitra

Program će obuhvatiti više od dvadeset panela i tematskih sesija, uz učešće preko šezdeset govornika, dok će izložbenu postavku činiti preko 120 inovativnih eksponata iz osamdeset različitih organizacija.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaPREZENTACIJA FABRIKA BUDUĆNOSTI ZASNOVANIH NA NOVIM TEHNOLOGIJAMA, VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI I ROBOTIZACIJI: Privrednici Rasinskog okruga na Sajmu tehnike
Rasinci na Sajmu tehnike u Beogrdu 1.jpg
InfoBizBeograd na vodi do Ade Ciganlije: Obala Save dobija luksuznu Marinu i novu kulu od 120 metara, a Hala 1 Sajma postaje najspektakularnija Opera na Balkanu FOTO
Beograd na vodi.jpg
VestiHit Beogradskog sajma: Mali kineski električni auto ispod 10.000 evra osvaja grad
Bentu BTE05 (7).jpg
BeogradOD LUKSUZA DO ELEKTRIKE - EVO ŠTA SVE DONOSI OVOGODIŠNJI AUTOMOBILSKI SAJAM Automobilski hitovi i noviteti koje NE SMETE propustiti - otvoren do 24. marta!
Sajam.jpg